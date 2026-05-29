Udo Lindenberg in Klinik eingeliefert: Was über seinen Gesundheitszustand bekannt ist

Kurz nach seinem 80. Geburtstag muss Musiker Udo Lindenberg Auftritte absagen. Wie jetzt bekannt wurde, befindet sich die Rock-Legende aktuell im Krankenhaus.

Vor wenigen Wochen feierte Udo Lindenberg noch ausgelassen seinen 80. Geburtstag, jetzt machen sich Fans große Sorgen um den Rockmusiker. Eigentlich hätte er am 3. Juni in der Bürgerhalle Gronau auftreten sollen, doch nun kam die Absage. Lindenberg wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Was ist über seinen Zustand bekannt?

Udo Lindenberg in Hamburger Klinik: "Befindet sich in Behandlung"

Wie die Brost Stiftung via Instagram mitteilt, kann die Veranstaltung "Udo Lindenberg & Friends" am 3. Juni nicht stattfinden. "Udo Lindenberg befindet sich zurzeit in krankenhäuslicher Behandlung und kann leider nicht teilnehmen", lautet die Erklärung der Stiftung. "Wir wünschen Udo Lindenberg von Herzen eine schnelle Genesung und danken Ihnen für Ihr Verständnis."

Das ist über den Gesundheitszustand von Udo Lindenberg bekannt

Wie " " erfahren hat, befindet sich Udo Lindenberg aktuell in einer Klinik in Hamburg. Dort soll er sich kardiologischen Untersuchungen unterziehen. Die Rock-Legende soll nun für mehrere Wochen eine komplette Auszeit einlegen. Weitere Details über seinen Gesundheitszustand sind bislang nicht bekannt.