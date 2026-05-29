Udo im Krankenhaus: Jetzt meldet sich Rock-Legende Lindenberg zu Wort

Große Sorge um Udo Lindenberg: Die Rock-Legende befindet sich aktuell im Krankenhaus. Jetzt hat sich der 80-Jährige selbst zu Wort gemeldet und erklärt, warum er einen Auftritt absagen musste.

Vor wenigen Wochen feierte Udo Lindenberg noch ausgelassen seinen 80. Geburtstag, jetzt machen sich Fans große Sorgen um den Rockmusiker. Eigentlich hätte er am 3. Juni in der Bürgerhalle Gronau auftreten sollen, doch nun kam die Absage. Lindenberg wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Was ist über seinen Zustand bekannt?

Udo Lindenberg in Hamburger Klinik: "Befindet sich in Behandlung"

Wie die Brost Stiftung via Instagram mitteilt, kann die Veranstaltung "Udo Lindenberg & Friends" am 3. Juni nicht stattfinden. "Udo Lindenberg befindet sich zurzeit in krankenhäuslicher Behandlung und kann leider nicht teilnehmen", lautet die Erklärung der Stiftung. "Wir wünschen Udo Lindenberg von Herzen eine schnelle Genesung und danken Ihnen für Ihr Verständnis."

Udo Lindenberg befindet sich aktuell in einer Hamburger Klinik, wie die PR-Agentur "Lanz Unlimited Communications e.K." mitteilt. Der Rocker habe sich "am vergangenen Donnerstag für einen routinemäßigen Gesundheits-Check" ins Krankenhaus begeben. Nach seinem Geburtstag habe sein Hausarzt eine Gastritis (Magenschleimhautentzündung) bei dem 80-Jährigen festgestellt. Diese werde nun entsprechend behandelt.

Udo Lindenberg äußert sich: So geht es dem Rocker im Krankenhaus

In der Mitteilung der PR-Agentur meldet sich auch Udo Lindenberg selbst zu Wort. Der Musiker bedankt sich für die vielen Glückwünsche, die er zu seinem Geburtstag erhalten habe, und verrät, wie es ihm aktuell geht: "Nebenbei lass ich mir gerade mal wieder von den Doktoren meine lästige Gastritis verscheuchen – die schaut ja leider ab und zu vorbei – und wenn ich schon mal dabei bin, kriegt der ganze Body gleich seinen Check-up. Mach ich sowieso jedes Jahr mal. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man in ein gewisses Alter kommt. Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100!" Nach diesen lockeren Worten können viele Fans sicherlich erleichtert aufatmen.