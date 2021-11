UB40-Sänger Terence Wilson mit 64 Jahren verstorben

Reggae-Musiker Terence Wilson ist tot. Der unter dem Spitznamen Astro mit der Band UB40 berühmt gewordene Sänger wurde 64 Jahre alt.

Trauer um Reggae-Musiker Terence Wilson (1957-2021). Der als Gründungsmitglied der Band UB40 ("Red Red Wine") berühmt gewordene Sänger verstarb im Alter von 64 Jahren nach "sehr kurzer Krankheit".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Die Welt wird ohne ihn niemals wieder dieselbe sein"

Bekannt gegeben wurde der Tod des Stars, der den Fans der Band auch unter dem Spitznamen Astro bekannt ist, über die offiziellen Social-Media-Kanäle seiner aktuellen Band UB40 Featuring Ali Campbell & Astro.

"Wir sind absolut am Boden zerstört und unsere Herzen sind gebrochen, denn wir müssen euch mitteilen, dass unser geliebter Astro heute nach einer sehr kurzen Krankheit verstorben ist", heißt es . "Die Welt wird ohne ihn niemals wieder dieselbe sein." Die Band bittet zudem darum, die Privatsphäre von Wilsons Familie "in dieser unglaublich schwierigen Zeit" zu respektieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch die aktuellen Bandmitglieder der Kultband UB40, zu der Terence Wilson nicht mehr gehörte, meldeten sich zu Wort.

"Wir haben heute die traurige Nachricht erhalten, dass Terence Wilson, ein Ex-Mitglied von UB40 und besser bekannt als Astro, nach kurzer Krankheit verstorben ist." Mit ihren Worten verband die Formation eine Beileidsbekundung gegenüber der Familie des Verstorbenen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

2022 wollte er mit Ali Campbell auf Tour gehen

Der im britischen Birmingham geborene Terence Wilson gehörte zu den Gründungsmitgliedern von UB40 und war zwischen 1978 und 2013 Teil der Band. In den 1980er und 1990er Jahren feierten die Musiker mit Hits wie "Red Red Wine", "Can't Help Falling in Love" und "I Got You Babe" große Erfolge.

Oftmals sprach die Band in ihren Texten soziale Themen wie Arbeitslosigkeit und Rassismus an. Nach Wilsons Ausstieg 2013 gründete er gemeinsam mit seinem ehemaligen Bandkollegen Ali Campbell (62) die Gruppe UB40 featuring Ali Campbell & Astro. Für das kommende Jahr war eine Tournee geplant.