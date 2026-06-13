TV-Star schimpft über horrende Miete in München: "Hasse es, dass ich hier lebe"

München zählt zu den begehrtesten, aber leider auch den teuersten Städten Deutschlands. Das weiß auch Samira Yavuz, die im diesjährigen Dschungelcamp den zweiten Platz belegte. Der TV-Star macht jetzt seinem Ärger Luft – und schimpft über die horrenden Mietpreise in der bayerischen Hauptstadt.

Samira Yavuz (32) ist aus diversen Reality-Formaten bekannt: Im Januar 2026 durfte sie sogar ins RTL-Dschungelcamp einziehen und schaffte es bis zur Silbermedaille. Nach dem Ende ihrer Beziehung zu TV-Star Serkan Yavuz (33) bezog die Münchnerin eine Mietwohnung mit ihren beiden Töchtern. Doch wie Samira nun offenbart, reut sie die hohe Summe, die sie monatlich für diese Münchner Bleibe blechen muss.

Samira Yavuz über München: "Nirgendwo ist es so teuer wie hier"

"Die Preise hier in München sind einfach insane", bedauert Samira Yavuz in ihrem Podcast "Main Character Mode". "Ich habe Freunde in ganz Deutschland und kann sagen: Nirgendwo ist so teuer wie hier." Die zweifache Mutter ist überzeugt davon, deutschlandweit ein Haus mit Garten für den Preis anmieten zu können, der in München für eine Zwei-bis-drei-Zimmer-Wohnung gezahlt werden müsse. "Ich hasse es, dass ich hier lebe", sagt sie deshalb.

Seit einigen Monaten lebt Samira Yavuz mit ihren Töchtern in einer Mietwohnung, die über ein Kinderzimmer, ein Ankleidezimmer, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon verfügt. "Am 7. Februar habe ich diese Wohnung hier angeschaut und dann war ziemlich schnell klar: Ich kann die haben", so die Münchnerin. "Das ist eine der wenigen Wohnungen hier in diesem Umkreis, die superneu ist und auch Platz hat."

Samira Yavuz wurde durch diverse Reality-Shows bekannt. Nach einer gescheiterten Ehe teilt sie sich das Sorgerecht für die beiden Töchter mit ihrem Ex. © imago/Future Image

Münchner Wohnung für TV-Star zu teuer: "Schon traurig"

Doch auch wenn die Wohnung über einige Vorzüge verfügt, ist die hohe Miete der zweifachen Mutter ein Dorn im Auge: "Der Preis ist auch wieder nicht von dieser Erde", so Yavuz entsetzt. "Ich zahle über 3000 Euro." Ganz oft würde sie sich denken: "Oh mein Gott, das ganze Geld ballere ich hier einfach so in die Lüfte. [...] Es geht mir ums Geld. Mir tut es weh, das ist schon traurig."

Die Wohnung nicht weiter anzumieten, sondern stattdessen zu kaufen, habe sich die 32-Jährige tatsächlich schon überlegt: "Aber ich muss sagen, mir fehlt tatsächlich ein Raum." Noch würden sich ihre Mädchen nämlich ein Kinderzimmer teilen, doch später wünsche sich Samira Yavuz für jede Tochter ein eigenes Reich. Das gebe die aktuelle Wohnung aber leider nicht her.