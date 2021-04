TV-Star Luisa Zissman hat ihren Schimmel ausstopfen lassen und kuschelt mit totem Pferd

Diese Liebe geht über den Tod hinaus: Reality-TV-Star Luisa Zissman hat ihr verstorbenes Pferd präparieren lassen. Auf Instagram zeigt sie sich kuschelnd mit dem präparierten Schimmel.

Dass Luisa Zissman ihre Pferde über alles liebt, wird bei einem Blick auf ihr Instagram-Profil deutlich. Der britische TV-Star postet zahlreiche Bilder mit den imposanten Tieren. Wie weit ihre Zuneigung dabei geht, hat sie ihren Fans jetzt präsentiert: Sie hat ihren verstorbenen Schimmel ausstopfen lassen.

TV-Star Luisa Zissman lässt totes Pferd ausstopfen: "Ich weiß, ich bin seltsam"

"Du bist jetzt zu Hause", schreibt die 33-Jährige zu dem Foto, das sie kuschelnd mit dem präparierten Pferd zeigt. "Mein schöner Madrono. Er ist das schönste, majestätischste und atemberaubendste Pferd." Der Schimmel starb vor über einem Jahr an Krebs. Luisa Zissman will das ausgestopfte Tier in der Eingangshalle ihres neuen Hauses aufstellen lassen.

"Ich weiß, ich bin seltsam", sagt sie über die Entscheidung, ihren verstorbenen Schimmel präparieren zu lassen. "Ich kann den überwältigenden Herzschmerz nicht beschreiben, als Madrono starb. Ich verbrachte eine Woche im Bett und bekam stressbedingten Schwindel."

So reagieren Luisas Fans auf das ausgestopfte Pferd

Auch viele Fans zeigen Verständnis, wenn man sein Lieblingstier nach dem Tod ausstopfen lassen möchte. "Es ist ein bisschen komisch, aber seltsam schön. So eine schöne Kreatur lebendig zu besitzen, und dann für immer bewundern zu können", schreibt ein Follower zu dem Foto. Ein weiterer kommentiert: "Du bist mutig, das zu tun. Ich würde jedes Mal weinen, wenn ich ein Haustier anschaue, das ich verloren habe."

Luisa Zissman ist bekannt durch ihre Auftritte in Reality-Shows wie "The Apprentice", "Celebrity Big Brother" und "Reality Bites". Auf Instagram folgen ihr über 500.000 Fans.