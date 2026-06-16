TV-Star arbeitet plötzlich hinter der Theke: "Weiß nicht, ob das richtig ist"

Als TV-Maklerin und Dschungelcamperin machte sich Hanka Rackwitz in der Reality-Branche einen Namen. Doch die 57-Jährige hat nun einen neuen Job. Warum serviert sie in einem kleinen Dorf Speisen und Getränke, statt auf roten Teppichen zu posieren?

Sie ist eine der ersten Reality-TV-Stars, die Deutschland hervorgebracht hat: Hanka Rackwitz startete im Jahr 2000 mit ihrer Teilnahme an der zweiten Staffel "Big Brother" und war seither in zahlreichen Formaten wie dem Dschungelcamp, "mieten, kaufen, wohnen" oder "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Jetzt hat die 57-Jährige das Blitzlicht gegen eine bodenständigere Karriere getauscht.

Hanka Rackwitz eröffnet Dorfkneipe: "Ob das dann schmeckt"

In dem kleinen Örtchen Freist, dessen Einwohnerzahl bei etwa 270 liegt, stellt sich Hanka Rackwitz einer besonderen Herausforderung: Die ehemalige TV-Maklerin hat eine Gaststätte gepachtet. Dort will sie hinterm Tresen stehen und die Gäste mit Bier, Würstl und Pommes versorgen. Der Neuanfang geht aber nicht ohne Zweifel einher. "Ich kann selbst noch nicht wissen, ob alles, was ich mache, richtig ist und ob das dann schmeckt", sagt sie zu " " kurz vor der Eröffnung.

Gemeinsam mit Ex-Partner Pierre, mit dem die TV-Aktrice 2025 an "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen hatte, will Hanka Rackwitz die Kneipe "Dorfkrug" zu neuem Leben erwecken. Erfahrung in der Gastronomie konnte die 57-Jährige bereits sammeln, da sie als Küchenhilfe in einem Sternerestaurant gearbeitet hat.

Hanka Rackwitz mit Ex-Partner Pierre. © BrauerPhotos/ J.Harrell

Nach Zwängen und Arbeitslosigkeit: RTL-Star will wieder durchstarten

Dass Rackwitz heute einem Job nachgehen kann, war lange Zeit nicht selbstverständlich. Sie litt viele Jahre an schweren Zwängen und konnte zeitweise ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Inzwischen hat die einstige Dschungelcamperin ihren Hygiene-Drang mit therapeutischer Hilfe in den Griff bekommen: "Wenn ich die Zwänge noch hätte, würde nichts von alldem gehen, was ich hier tue."

Jetzt will die Reality-TV-Darstellerin mit ihrem "Dorfkrug" noch mal komplett neu durchstarten. Das kommt auch bei der Dorfbevölkerung gut an. "Es ist wichtig, dass wir wieder so etwas im Ort haben. Das freut mich, ich finde es gut", sagt eine Anwohnerin zu dem Vorhaben von Hanka Rackwitz. Die Promi-Dame selbst freut sich auf die Arbeit in ihrem eigenen Gastro-Betrieb: "Ich möchte, dass die Leute eine gute Zeit haben. Wir wollen noch Disco, Tanz und Bingo machen." Scheint so, als habe die 57-Jährige nach schweren Zeiten endlich ihre Passion gefunden.