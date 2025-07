TV-Sensation mit Bill Kaulitz: Bruder Tom deutet geheimes RTL-Angebot an

Musik, ein erfolgreicher Podcast und eine eigene Realityshow: Die Kaulitz-Zwillinge sind eigentlich bestens ausgelastet. Doch für Bill Kaulitz könnte es wohl immer noch etwas mehr sein: Der "Tokio Hotel"-Sänger interessiert sich für verschiedenste TV-Formate. Und offenbar lag in der Vergangenheit bereits ein sehr verlockendes Angebot auf seinem Tisch.

Bill Kaulitz (35) liebt Reality-TV: Daraus macht der Sänger von "Tokio Hotel" kein Geheimnis. Doch könnte sich der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (35) auch vorstellen, selbst an einem Trash-Format teilzunehmen? Nun verrät er, welche Shows ihn besonders reizen würden – und macht eine Andeutung, die Fans neugierig zurücklässt.

Bill und Tom Kaulitz: Beruflich bald getrennte Wege?

In einer neuen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" widmen sich Bill und Tom Kaulitz wie immer Fragen aus dem Publikum. Tom erzählt: "[Eine Zuhörerin d. Red.] fragte, welche TV-Formate wir noch so machen würden gerne – getrennt oder auch zusammen?"

Der Gitarrist meint dazu ehrlich: "Ich will eigentlich gar keine TV-Formate machen und vor allem nicht getrennt." Doch eine Ausnahme gäbe es auch für Tom Kaulitz: "Außer vielleicht Fußball, so ein Sportstudio moderieren oder kommentieren, Spiele analysieren. Das würde ich gerne machen." Schließlich stellt er gegenüber Bill klar: "Und das würde ich auch gerne ohne dich machen."

Meistens gemeinsam zu sehen: Bill und Tom Kaulitz. © imago/BREUEL-BILD

Bill Kaulitz über Reality-TV: Diese Formate reizen ihn

Für Bill Kaulitz sieht das ein wenig anders aus, denn der bekennende Trash-TV-Fan hat eine lange Liste von Lieblingsformaten vorzuweisen: "Also ich fang an, ich würde gerne machen: 'Prominent getrennt', 'Bachelorette'..." Doch sein Bruder Tom zweifelt gleich an, ob er diese "ernsthaft" in Erwägung ziehen würde. Bill erklärt: "Wenn sie jetzt sagen: 'Pass auf, Bill, du darfst die sonstige Besetzung auch aussuchen', dann würde ich es mir überlegen. [...] Der Reiz wäre mir zu groß. [...] Oder wenn die jetzt sagen: 'Du bist die neue Bachelorette, dann würde ich auch schwer Nein sagen können."

Plötzlich wirft Tom Kaulitz ein: "Haben die das nicht schon längst mal angeboten? Gibt es auch ein ernsthaftes Format, das du machen würdest?" Woraufhin Bill Kaulitz verrät: "Ja, gibt es, aber das darf ich hier nicht sagen." Um was es sich dabei genau handelt? Das würden Fans bestimmt nur allzu gerne erfahren.