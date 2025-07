TV-Rente für Katja Burkard? Jetzt spricht die "Punkt 12"-Moderatorin Klartext

Seit fast dreißig Jahren steht Katja Burkard für das RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" vor der Kamera. Doch hat die 60-Jährige bereits konkrete Pläne für die TV-Rente geschmiedet? In der AZ spricht die Moderatorin nun Klartext.

Lifestyle-Tipps, Promi-News und lustige Gewinnspielfragen: "Punkt 12" steht für unbeschwerte Unterhaltung zur Mittagszeit. Seit 1996 führt Katja Burkard (60) durch das TV-Magazin auf RTL und ist aus dem Format eigentlich nicht wegzudenken. Die AZ hat die Moderatorin im persönlichen Gespräch nach ihren Zukunftsplänen gefragt – und wollte dabei auch wissen, wie es um ein mögliches "Punkt 12"-Aus stehe.

Katja Burkard über "Punkt 12"-Job: "Warum sollte ich den aufgeben?"

Beim "WoMen on Top"-Award Ende Juni in Düsseldorf bat die AZ Katja Burkard zum Interview. Die Moderatorin, die erst im April 2025 einen runden Geburtstag gefeiert hat, kam dabei unter anderem auf ihre TV-Rente zu sprechen: "Also für mich ist das noch gar kein Thema. Ich bin jetzt 60 geworden und wurde das in dem Zusammenhang auch öfter gefragt – was ich komisch finde, da wir ja eigentlich arbeiten müssen bis 67. Und mir macht mein Job so viel Spaß, warum sollte ich den aufgeben?"

Katja Burkard meinte zur AZ: "Ich finde außerdem, dass ich heute in meinem Job besser bin als jemals zuvor. Jetzt aufzuhören, wo es mir noch so viel Spaß macht, wäre wirklich idiotisch. Und ich sehe auch überhaupt keinen Grund, darüber schon nachzudenken." Auf Instagram nimmt Katja Burkard ihre Fans auch gerne mal mit hinter die "Punkt 12"-Kulissen – und der Spaß am Job ist ihr bei jedem Beitrag deutlich anzusehen.

Katja Burkard zur AZ: "Leben ist unvorhersehbar"

Also wird Katja Burkard "Punkt 12" noch lange erhalten bleiben? In der AZ ließ die sympathische Moderatorin verlauten: "Ja, der Sender findet, dass ich das tun sollte, mir macht es Spaß, also… das Leben ist natürlich unvorhersehbar, da geschehen viele Dinge, aber im Moment deutet nichts auf meinen Ausstieg hin." Und über diese Aussichten dürften sich treue RTL-Zuschauer sicher sehr freuen.