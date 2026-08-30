TV-Panne für Giovanni Zarrella: Publikum lacht über Versprecher

In der aktuellen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" kam es zu emotionalen, überraschenden und auch lustigen Momenten. Mit vielen Promi-Gästen war reichlich Unterhaltung geboten. Andrea Berg sorgte gleich mehrmals für Aufsehen. Florian Silbereisen war nicht zu Gast, doch ließ sich von Giovanni Zarrella eine große Chance nehmen. Der Gastgeber rang mit den Tränen – zudem kam es vor laufender Kamera zu einem Antrag.

Giovanni Zarrella war den Tränen nahe. Gemeinsam mit dem Publikum blickte der Entertainer auf die vergangenen fünf Jahre seiner ZDF-Show zurück.

Am Samstagabend (29. August) begrüßte Giovanni Zarrella das ZDF-Publikum unter dem Motto "Die große Sommer-Party". Diese Ausgabe seiner beliebten Unterhaltungsshow sollte eine ganz besondere sein – in gleich mehrfacher Hinsicht. Erstmals diente das "Fernsehgarten"-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg als Schauplatz der Sendung. Zudem wurde das fünfjährige Jubiläum der "Giovanni Zarrella Show" gefeiert, die im September 2021 Premiere hatte. Doch "Die große Sommer-Party" wurde nicht live gesendet. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits am 8. August.

Wie gewohnt durften auch diesmal einige prominente Gäste die Bühne betreten. Vanessa Mai, Semino Rossi, Andreas Gabalier, Sarah Brightman, Andrea Berg, Kerstin Ott, Adam Lambert und viele weitere namhafte Künstler sorgten bei den Zuschauern vor Ort und im TV für perfekte Stimmung.

"Giovanni Zarrella Show" am 29. August: Spektakuläres Opening

Gastgeber Giovanni Zarrella läutete den Abend höchstpersönlich mit einer eigenen Musikeinlage ein. Luftig-elegant in einem cremefarbenen Anzug performte er ein Medley aus mehreren Sommerhits. Bereits zum Start der Sendung traten auch Vincent Gross, Vanessa Mai und Semino Rossi vor die Kamera, um Zarrella bei seinem Auftritt zu unterstützen. Der 48-Jährige begrüßte anschließend das Publikum vor Ort – rund 4.700 Zuschauer waren auf den Lerchenberg angereist.

Giovanni Zarrella begrüßte das Publikum in seiner Sendung unter dem Motto "Die große Sommer-Party". © ZDF/Sascha Baumann

Andrea Berg spricht über Alter: "Angst und Sorgen"

Der nächste Programmpunkt ließ nicht lange auf sich warten. An der Seite mehrerer Motorradfahrer kam Schlagerkönigin Andrea Berg auf einer Harley-Davidson auf das TV-Gelände angefahren. Fans der Sängerin dürften diese Show-Einlage bereits kennen – auch bei eigenen Konzerten setzt Berg regelmäßig auf den PS-getriebenen Auftritt. Auf der Bühne performte sie ihr neues Lied "Das kann uns keiner nehmen".

Andrea Berg fuhr in der "Giovanni Zarrella Show" auf einer Harley-Davidson vor. © Screenshot ZDF

Mit Gastgeber Giovanni Zarrella sprach die 60-Jährige über die Botschaft des Songs und teilte ehrliche Worte: "Ich war bei einem Fußballspiel und hinterher haben die Jungs so gefeiert. Die sind gesprungen und haben sich so gefreut, die jungen Leute, da habe ich gedacht: Das geht uns Alten ein bisschen ab. Ich glaube, wir denken einfach zu viel nach und grübeln und haben Angst und Sorgen." Weiter meinte Berg: "Glück ist dann, wenn es kein Unglück ist. Dann das Leben feiern – das kann uns doch keiner nehmen. Wir haben doch auch das Recht, mal einfach glücklich zu sein." Zarrella und das Publikum stimmten ihren Worten zu. Es folgte tosender Applaus.

Andrea Berg sprach im ZDF über Sorgen, die mit dem Alter kommen. © Screenshot ZDF

Giovanni Zarrella und Semino Rossi teilen Ängste: "Traue mich das nicht"

Nach Auftritten von Andreas Gabalier und Vincent Gross fuhr Giovanni Zarrella mit einer Fahrrad-Rikscha über das Gelände. Neben ihm saß Semino Rossi, mit dem er ausführlichst plauderte. Zarrella fragte den gebürtigen Argentinier, wo man in seiner südamerikanischen Heimat am besten Urlaub machen könne. Rossi erklärte, dass in Argentinien momentan Winter ist – in der Gegend um das Wintersportgebiet Bariloche sei Skifahren derzeit sehr angesagt. Doch der 64-Jährige betonte, dass er selbst nicht der größte Fan des Pistensports sei. "Ich kann zwar Skifahren, aber was ich nicht kann, ist Bremsen", witzelte er. Zarrella wollte wissen, ob der Musiker in seinem Leben bereits Snowboard gefahren sei. Semino Rossi verneinte dies prompt. Der Gastgeber gab dann zu: "Ich traue mich das nicht." Sein Gesprächspartner konnte das gut nachvollziehen: "Ich auch nicht."

Giovanni Zarrella und Semino Rossi unterhielten sich auf einer Fahrrad-Rikscha über Ski- und Snowboardfahren. © Screenshot ZDF

Giovanni Zarrella spricht Semino Rossi auf Ruhestand an: Sänger zeigt klare Reaktion

Giovanni Zarrella brannte ein weiteres Thema auf der Zunge. "Ich habe gehört, dass du über den Ruhestand nachdenkst", meinte er im Gespräch mit Semino Rossi. Der Sänger unterbrach den Gastgeber augenblicklich. Er stellte klar: "Das stimmt nicht. Solange es sich das Publikum wünscht, werde ich gerne immer singen."

Emotionaler Moment: Sängerin spricht über Hirnblutung

Im Verlauf des Abends nahm auch die Band Frida Gold neben Giovanni Zarrella Platz. Sängerin Alina Süggeler berichtete über eine harte Zeit, die sie nach den TV-Aufnahmen zur Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" im Februar durchmachen musste. Sie erlitt eine schwere Hirnblutung.

Emotional ergriffen blickte die Musikerin zurück. "In dem Moment, als die Diagnose da war, gab es einen Teil in mir, der gesagt hat: 'Ja, wenn es das jetzt war, dann ist es wunderschön zu Ende gegangen. Dann bin ich in einem Moment gegangen, in dem ich so viel Wertschätzung und Liebe erfahren habe.'" Sie zeigte sich dankbar: "Überhaupt war mein Leben so wertschätzend und liebend. Und mir hat es daran nie gefehlt."

Alina Süggeler, die Sängerin der Band Frida Gold, war emotional ergriffen. © Screenshot ZDF

Kein Rauchen, kein Alkohol: Kerstin Ott hadert manchmal mit Verzicht

Schlagerstar Kerstin Ott sorgte mit ihrem Auftritt für Stimmung. Im Anschluss sprach Giovanni Zarrella die 44-Jährige auf ihren Lebenswandel an. "Du hast dich vor einigen Jahren entschieden: keine Zigaretten mehr, kein Alkohol, kein Fleisch ... Wie hast du das geschafft?" Zu Beginn brachte der Verzicht einige Schwierigkeiten mit sich, wie Ott verriet. "Ich muss ehrlich sagen, das war eine Reise, die wirklich gar nicht einfach war. Mir ist das mit dem Alkohol sehr schwergefallen und mit den Zigaretten, diese ganzen gesellschaftlichen Sachen. Ich habe auch gerne mal bis zum Schluss an der Bar gesessen, es fiel mir schon schwer."

Die "Regenbogenfarben"-Interpretin gestand, dass sie hin und wieder mit dem Verzicht zu hadern habe. "Das fällt mir auch immer noch manchmal schwer, wenn ich so abends sehe: Die Leute sitzen da auf den schönen Terrassen und trinken ihren Wein." Dennoch erkenne Ott den Sinn hinter ihrer Entscheidung. "Ich muss auch sagen, dass es so viel schöner ist, weil ich keinen Kater mehr habe", merkte sie schmunzelnd an.

Kerstin Ott sprach mit Giovanni Zarrella über ihren Verzicht auf Zigaretten und Alkohol. © Screenshot ZDF

Unerwarteter Moment in "Giovanni Zarrella Show": Zuschauerin sorgt für Überraschung auf Bühne

Wie gewohnt suchte Giovanni Zarrella während der Sendung auch den direkten Kontakt zu den Zuschauern. Er plauderte mit einem Mann im Publikum, der mit seiner Partnerin Kavila gekommen war. Dass Zarrella das Gespräch mit dem Paar suchte, sollte jedoch kein Zufall sein. Kavila will Schlagerstar werden, wie sie vor wenigen Wochen gegenüber " " zugegeben hatte. In der ZDF-Show kam es dann zu einem großen Überraschungsmoment: Die Dame im Publikum durfte mit dem Gastgeber auf die Bühne, um ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Sie sang den Tina-Turner-Hit "The Best" und sorgte in der Show für Begeisterung. Ihre Stimme und Bühnenpräsenz beeindruckten alle Anwesenden auf dem Lerchenberg.

Zuschauerin Kavila durfte plötzlich auf die Bühne – mit ihrem Gesang sorgte sie für Begeisterung. © Screenshot ZDF

Zuschauerin erfüllt sich Schlagertraum: Giovanni Zarrella kommt Silbereisen zuvor

Kavila erfüllte sich mit dem Auftritt einen Traum – ihr erstes Mal auf der großen Schlagerbühne erlebte sie nun bei Giovanni Zarrella. Dabei hatte die 48-Jährige in ihrem "Bild"-Interview vorwiegend erklärt, dass sie gerne bei einer Sendung von Florian Silbereisen auftreten würde. Doch Zarrella kam dem ARD-Moderator zuvor.

Giovanni Zarrella verwirklichte den großen Traum einer Zuschauerin. Damit kam er seinem TV-Kollegen Florian Silbereisen zuvor. © imago/Matthias Wehnert, Imagepool

Giovanni Zarrella ringt mit den Tränen: Keiner hat an ihn geglaubt

Nach weiteren Auftritten, unter anderem des britischen Sängers Chris Norman, wurde anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der "Giovanni Zarrella Show" ein emotionaler Zusammenschnitt vergangener Sendungen gezeigt. Nostalgie mischte sich mit Freude – und der prominente Gastgeber rang tief berührt mit den Tränen. Er hatte glasige Augen und bedankte sich unter tosendem Applaus bei den Zuschauern für ihre Treue. "Das hier mit euch zu feiern, ist so schön. Es sind fünf Jahre, bei so einem Heimspiel – bei dem Sender, der an mich geglaubt hat." Zarrella gestand: "Das war in einer Zeit, in der diejenigen, die an mich geglaubt haben, nicht sehr viele waren." Auch musikalisch zeigte der 48-Jährige seine Dankbarkeit und präsentierte den Song "Senza te (Ohne dich)".

Giovanni Zarrella war den Tränen nahe. Gemeinsam mit dem Publikum blickte der Entertainer auf die vergangenen fünf Jahre seiner ZDF-Show zurück. © Screenshot ZDF

Achtung, Zungenbrecher: Moderationspanne vor laufender Kamera

Giovanni Zarrella kündigte ein "Sommer-Hitmix-Special" an, mit Songs wie "Whenever, Wherever" von Shakira oder "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló. Doch die Ansprache verlief wohl deutlich anders, als der Moderator es sich vorgestellt hatte. Zarrella verplapperte sich mehrmals – das Wort "Sommer-Hitmix-Special" wurde für den erfahrenen Entertainer schnell zum Zungenbrecher. Schlussendlich nahm er die Moderationspanne mit Humor. Der 48-Jährige brach in Gelächter aus, ebenso das Publikum. "Musik ab!", rief er sichtlich belustigt.

Liebessensation bei Giovanni Zarrella: Antrag vor laufender Kamera

Im weiteren Verlauf des Abends betrat das deutsche Popschlager-Duo Neonlicht die Bühne. Gegründet wurde das Duo im Spätsommer 2021 im Rahmen eines Schlager-Castings im "ZDF-Fernsehgarten", an dem auch Giovanni Zarrella beteiligt war. Die Mitglieder Nadine Ellrich und Julian Fiege fanden im Laufe der Jahre auch privat zueinander und wurden ein Paar. Nach ihrem Auftritt bereitete Zarrella für die beiden ein kleines Spiel vor, bei dem Ellrich die Ohren und Augen verdeckt wurden. Dadurch konnte die Sängerin für kurze Zeit nicht mehr hören und sehen. Bei dem vorbereiteten Spiel handelte es sich tatsächlich nur um ein Ablenkungsmanöver. Giovanni Zarrella und Julian Fiege planten vor laufender Kamera einen besonderen Moment der Liebe, Ellrich blieb völlig ahnungslos.

Julian Fiege des Schlager-Duos Neonlicht machte seiner Kollegin und auch Freundin Nadine Ellrich vor laufender Kamera einen Antrag. © Screenshot ZDF

Der Blondine wurden Kopfhörer und Augenmaske abgenommen. Julian Fiege widmete der überraschten Sängerin liebevolle Worte und sank plötzlich auf die Knie. Anschließend machte er seiner Freundin einen Antrag. Bei Ellrich flossen schnell Tränen der Freude. "Ja, ich will", äußerte sie gerührt.

Nadine Ellrich konnte ihr Glück kaum fassen. Während des Antrags von Julian Fiege brach sie in Tränen aus. © Screenshot ZDF

Andrea Berg outet sich als Fangirl: "Ich finde ihn so geil"

Andrea Berg durfte nach ihrem ersten Auftritt zu Beginn der Sendung ein zweites Mal ran. Sie performte ein Medley ihrer größten Hits. Im Anschluss kündigte Giovanni Zarrella den nächsten Act an: US-Superstar Adam Lambert. Nicht nur das Publikum war gespannt auf den Auftritt, auch Berg zeigte sich begeistert. Die "Ja, ich will"-Interpretin outete sich als Fan von Lambert. "Ich finde ihn so geil", entfuhr es ihr. "Ja, der ist irre geil, der Typ", bestätigte auch Giovanni Zarrella.

Andrea Berg outete sich als Fan von US-Superstar Adam Lambert, der als Promi-Gast in Giovanni Zarrellas (re.) Show geladen war. © Screenshot ZDF

"Die Giovanni Zarrella Show": Großes Finale mit Andrea Berg

Nach dem Auftritt und einer Show-Einlage von Andreas Gabalier durfte Andrea Berg – nun schon zum dritten Mal – singen. Zum Finale performte sie ihren Hit "Du hast mich tausendmal belogen", der heuer sein 25. Jubiläum feiert. Giovanni Zarrella verabschiedete sich anschließend vom Publikum und kündigte die nächste Ausgabe seiner Show an. Diese findet am 19. September unter dem Motto "Kleine Stars ganz groß" statt.