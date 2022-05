TV-Panne bei Katy Perry: Meerjungfrau-Kostüm wird ihr zum Verhängnis

Ein hautenges Meerjungfrau-Kostüm hat Katy Perry am Wochenende wortwörtlich vom Stuhl gehauen. Die Sängerin kann über ihren Fauxpas vor laufender Kamera aber offenbar nur schmunzeln.

Katy Perry (37) hat am Wochenende bei vielen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern für Lacher gesorgt. In der jüngsten Live-Show von "American Idol", dem US-amerikanischen Pendant zu "DSDS", hat es sich die Sängerin anlässlich des Mottos "Disney-Night" in einem hautengen Meerjungfrau-Kostüm auf den Jurystuhl gemütlich gemacht - offenbar zu gemütlich. Der Arielle-Look wurde ihr zum Verhängnis, als sie ihre Beine auf dem Pult ablegen wollte.

Fauxpas vor laufender Kamera

Vor laufender Kamera fiel Perry von ihrem Stuhl, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer nur noch das wedelnde Ende der grünen Flosse sehen konnten. Die Sängerin hat ihren Fauxpas aber offenbar mit Humor genommen und teilte

"Wenn du deine Flossen wendest, kommst du nicht weit", witzelte sie in ihrem Beitrag. Das Video zeigt außerdem, wie ihre Jurykollegen Perry lachend wieder zurück in ihren Stuhl hieven. Das Publikum applaudiert der lachenden Sängerin anschließend.