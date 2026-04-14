Einst eroberte RTL-Kollege Markus Lanz das Herz von Birgit Schrowange. Doch er ist nicht der einzige TV-Kollege der Moderatorin, der starke Gefühle für sie entwickelte. Mittlerweile ist sie glücklich verheiratet.

Die große Liebe hat Birgit Schrowange (68) längst gefunden. Ihren Mann Frank Spothelfer (59) lernte sie 2017 auf einer Kreuzfahrt kennen. Schnell hat es gefunkt und 2023 traten die beiden vor den Traualtar. Doch bei Schrowange standen zuvor auch andere Männer Schlange. Jetzt verriet die 68-Jährige, dass ein berühmter TV-Kollege schon früh ein Auge auf sie geworfen hatte.

TV-Kollege verliebt in Birgit Schrowange: "Schon im Bett gelegen"

"Ich hab schon mit ihm im Bett gelegen. Ist schon Jahre her, aber unvergessen", so Birgit Schrowange über Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff (60). Die beiden waren zu Gast im WDR-Talk " ", wo sie zu ihrem heutigen freundschaftlichen Verhältnis befragt wurden. Schrowange offenbarte über den 60-Jährigen, der derzeit vor allem für seine TV-Selbstversuche bekannt ist: "Er ist einfach eine coole Socke. Der war ja immer verliebt in mich." Klare Worte, die Wilmsdorff vor laufender Kamera bestätigte.

"Halbnackt im Auto": Jenke von Wilmsdorff schwärmt von Zeit mit Birgit Schrowange

Der Journalist erinnert sich gern an die gemeinsame Zeit mit Schrowange zurück: "Halbnackt im Auto... Was wir für Sachen erlebt haben..." Auf was er damit anspielt, hält der 60-Jährige geheim. Doch die beiden waren viele Jahre gemeinsam für das RTL-Magazin "Extra" tätig – Schrowange als Moderatorin, von Wilmsdorff als Redakteur und Reporter. In der Sendung wurde die Rubrik "Jenke-Experiment" ausgestrahlt, aus der sich dessen Doku-Reihe "Das Jenke-Experiment" entwickelte. Die gemeinsame Zeit bei "Extra" schweißte Birgit Schrowange und ihren TV-Kollegen eng zusammen. Doch bereits zuvor lernten sich die Journalisten kennen. Schrowange erklärte: "Wir haben zusammen die Sendung 'Life! – Total verrückt' mit versteckter Kamera gedreht. Es war immer sensationell mit Jenke."

Birgit Schrowange, Jenke von Wilmsdorff und der Comedian Tutty Tran in der WDR-Sendung "Kölner Treff". © imago/Future Image

Sohn von Jenke von Wilmsdorff verrät: "Dass er Birgit gut fand, wusste ich schon immer"

In der aktuellen "Kölner Treff"-Sendung war auch von Wilmsdorffs Sohn Jánik zu Gast. Der Blondschopf zeigte sich amüsiert, als sein Vater und Birgit Schrowange voneinander schwärmten. Allzu überrascht war er jedoch nicht und verriet über seinen Papa: "Dass er Birgit gut fand, wusste ich schon immer." Jenke von Wilmsdorff klärte anschließend auf, dass sich die Gefühle für Schrowange schon früh entwickelten: "Ich war in Birgit verliebt, da war ich zehn oder zwölf Jahre, saß mit meinem Schmusetuch zu Hause auf dem Sofa vor dem Fernseher und habe Birgit im ZDF moderieren sehen. Da war es um mich geschehen." Schrowange kam Anfang der Achtziger als Programm-Ansagerin zum ZDF.

Acht Jahre Altersunterschied: "Sehe trotzdem nicht älter aus als er"

Für die große Liebe reichte es zwar nicht, doch schnell entstand zwischen Wilmsdorff und seiner Kollegin eine Freundschaft. Diese ist auch von Neckereien geprägt, wie Schrowange im WDR bewies. Zwischen Wilmsdorff und Schrowange liegen acht Jahre Altersunterschied. Die Moderatorin witzelte: "Er hat sich ja mittlerweile liften lassen, aber ich finde, ich sehe trotzdem nicht älter aus als er." Ob jemals mehr zwischen Birgit Schrowange und Jenke von Wilmsdorff hätte laufen können? Darüber hielt sich die Neu-Münchnerin bedeckt.

Markus Lanz und Birgit Schrowange im Oktober 2005. © imago/Sven Simon

Liebe zu RTL-Zeiten: Markus Lanz eroberte das Herz von Birgit Schrowange

Klar ist, für Schrowange wäre es nicht die erste Liebesgeschichte gewesen, die sich mit einem einstigen RTL-Kollegen entwickelte. Moderator Markus Lanz (57) moderierte von 1995 bis 2008 bei dem Privatsender, ab 1998 stand er für das Boulevardmagazin "Explosiv" vor der Kamera. In dieser Zeit eroberte er das Herz von Birgit Schrowange. Die beiden waren von 1998 bis 2006 ein Paar. Aus dieser Verbindung ging der gemeinsame Sohn Laurin (25) hervor, der im Jahr 2000 geboren wurde.

Für Birgit Schrowange ist Laurin das einzige Kind. Jedoch brachte ihr heutiger Mann Frank Spothelfer zwei Töchter in die Beziehung, mit denen sie sich bestens versteht. Schrowange Ex Markus Lanz hat neben Laurin weitere Kinder – zwei Töchter mit seiner Ex-Partnerin Angela (43), mit der er 15 Jahre zusammen war.