TV-Flop für Oliver Pocher: RTL schmeißt Comedian aus dem Programm

Eigentlich war Oliver Pocher für RTL stets ein Zuschauermagnet, doch zuletzt fuhr er für seinen Arbeitgeber keine guten Quoten ein. Jetzt zieht der Sender die Reißleine.

Oliver Pocher kann mit dem Format "Pocher und Papa auf Reisen" wohl nicht an alte Erfolge anknüpfen.

"Pocher – gefährlich ehrlich", "Der König der Kindsköpfe" und "Jauch gegen..." – für RTL steht Oliver Pocher oft vor der Kamera und präsentiert verschiedene Shows. Doch nicht jedes Format scheint für den Comedian von Erfolg gekrönt zu sein, wie er jetzt auf unschöne Weise erleben musste.

Schlappe für Oliver Pocher: RTL nimmt "Pocher und Papa auf Reisen" aus dem Programm

Mit seinem Vater Gerhard präsentiert Oliver Pocher die Sendung "Pocher und Papa auf Reisen". Für die beiden ging es dafür nach Thailand, in die USA und nach Großbritannien. Am vergangenen Dienstag (30. Mai) tobte sich das Duo in Spanien und Portugal aus – doch das schien offenbar nur wenig Zuschauer zu interessieren.

Wie das Branchenmagazin " " berichtet, erreichte "Pocher und Papa auf Reisen" Einschaltquoten von lediglich 8,3 Prozent. Für RTL ist das wohl zu niedrig, denn nächste Woche wird die Sendung mit Oliver Pocher nicht im TV ausgestrahlt. Stattdessen läuft eine Wiederholung der Dating-Show "Take Me Out XXL", moderiert von Comedy-Kollege Chris Tall.

Hitzige Fan-Diskussion über Sendung von Oliver Pocher

Auf dem Instagram-Kanal von Oliver Pocher wird über die Sendung mit seinem Vater heiß diskutiert. Einige Fans feiern das Format, andere wiederum lästern böse über den Comedian. "Die Sendung mit Dir und Papa ist genial. Lach mich kaputt", schreibt ein Follower in den Kommentaren. Ein Kritiker schimpft jedoch böse: "Lasse ich mir heute Abend lieber die Kniescheibe zertrümmern, als mir diesen Müll anzuschauen."

Für Oliver Pocher dürfte die Kritik nicht neu sein, denn der 45-Jährige polarisiert seit Jahren bei den Zuschauern und macht daraus auch keinen Hehl. Ob und wann "Pocher und Papa auf Reisen" fortgesetzt wird, ist bislang nicht bekannt.