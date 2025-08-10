TV-Expertin Sandra Köhldorfer hat geheiratet

"Es war ein Traum": Dr. Sandra Köhldorfer, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick", hat ihren US-amerikanischen Verlobten Ryan Bank geheiratet. Die Trauung fand am 8. August in Graz statt.

Dr. Sandra Köhldorfer (43) hat am vergangenen Freitag über den Dächern von Graz ihrem Lebensgefährten Ryan Bank das Jawort gegeben. Die Psychotherapeutin, die seit 2014 als Expertin im Sat.1-Format "Hochzeit auf den ersten Blick" unzählige Paare auf ihrem Weg ins Eheglück begleitet hat, durfte nun selbst vor den Altar treten.

Hochzeit in drei Akten

"Es war ein Traum", schwärmte die frisch gebackene Ehefrau nach der Zeremonie auf dem Grazer Schlossberg . Die Feierlichkeiten liefen "in drei Akten" ab: Den Auftakt bildete die Trauungszeremonie in der Schlossberg Skybar mit Panoramablick über die steirische Landeshauptstadt, in der sich das Paar einst kennengelernt hatte. Statt eines klassischen Hochzeitsessens folgte ein "Genuss-Fest im Biergarten mit Live Cooking und steirisch-amerikanischen Spezialitäten" - eine kulinarische Hommage an beide Heimatländer. Den Abschluss bildete eine Party, bei der die Gäste erneut den Ausblick über Graz genießen konnten.

Sandra Köhldorfer nahm mit der Hochzeit den Namen ihres US-amerikanischen Mannes an und heißt ab sofort Dr. Sandra Bank - englisch ausgesprochen. "Ich trage diesen Namen mit Stolz. Auch beruflich, bei 'Hochzeit auf den ersten Blick'", betont sie. Angst, dass der Namenswechsel ihrer Bekanntheit schadet, hat sie nicht: "Mir ist wichtiger, dass es zu mir passt und sich stimmig anfühlt."

Vor wenigen Monaten kam ihre Tochter zur Welt

Erst im Januar waren die Banks nach zahlreichen vergeblichen Versuchen erstmals Eltern geworden. Auch ihre Tochter Kaia war Teil der Zeremonie und brachte symbolisch die Trauringe. Das bedeute ihr "alles", so die TV-Expertin. Für ihren großen Tag trug sie ein - natürlich - weißes, üppiges Brautkleid mit Bardotausschnitt, dazu Hochsteckfrisur und einen langen Schleier. Fotos von ihrem Hochzeitstag teilte Bank

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sandra Bank ist allein schon von Berufswegen Hochzeitsexpertin. Deswegen ist die Eheschließung auch etwas ganz besonderes für sie: "Wir haben viel miteinander erlebt - aber mit diesem 'Ja' entsteht eine neue Form von Sicherheit, Verbundenheit und Familiengefühl." Ihre Liebe sei "wie ein Band, das noch ein bisschen enger wird. Noch mehr Vertrauen. Noch mehr Tiefe. Und gleichzeitig bleibt der Humor, die Leichtigkeit, die uns immer verbunden hat."

Diese Verbindung will die TV-Persönlichkeit auch ins Fernsehen bringen. Im Spin-off "Hochzeit auf den zweiten Blick" wird eine Folge einen "sehr persönlichen Einblick" in ihr Glück gewähren. Bereits der Heiratsantrag war im Finale der neunten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel 2022 vor laufender Kamera erfolgt.