TV-Bewährungsprobe für zwei "Frühstücksfernsehen"-Stars: Jetzt spricht Alina Merkau

Beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" sind Alina Merkau und Matthias Killing längst ein eingespieltes Team. Jetzt müssen sich die Moderatoren in einem neuen Format beweisen und gehen auf Verfolgungsjagd. Merkau hat mit der Abendzeitung darüber gesprochen.

Im Oktober standen Alina Merkau (40) und Matthias Killing (47) für ein adrenalingeladenes Format gemeinsam vor der Kamera. In "Catch Us. Die Jagd durch Europa" heißt es: Nerven bewahren und clever taktieren. Als eines von sechs "Hunter"-Duos verfolgen Merkau und Killing das Ziel, vier prominente "Targets" aufzuspüren. Diese können sich in ganz Europa befinden. Das Format startete am Dienstag (10. November) auf ProSieben, die finale Folge läuft am 12. November. Im Interview mit der Abendzeitung gibt Merkau einen ungefilterten Einblick zur Verfolgungsjagd.

TV-Star Alina Merkau bei "Catch Us": "Das hat mir den Schub gegeben"

Schon vor den Dreharbeiten zur Sendung sei die Anspannung sehr groß gewesen, verrät Alina Merkau im AZ-Gespräch. "Man sagt so ein Format ja einige Monate vorher zu. Und mir war schon wichtig, dass ich das Format mit meinem Freund und Kollegen Matthias zusammen machen konnte", erzählt die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin offen. "Das hat mir den Schub gegeben, zu sagen: 'Komm, wir wagen etwas Neues und trauen uns einfach.'" Die 40-Jährige hatte keinen Plan, was sie bei "Catch Us" erwartet: "Und es war dann wirklich aufregend. Es war auch wild, laut und anstrengend – aber auch wahnsinnig cool und lustig."

Risiko bei Zusammenarbeit mit Matthias Killing: "Man weiß nie, was kommt"

Im "Hunter"-Duo mit Matthias Killing fühlte sich Merkau gut aufgehoben: "Für mich ist Matze natürlich nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund und Kumpel. Wir kennen uns schon lange und in- und auswendig. Und wir haben schon viele Ups und Downs im Leben miteinander erlebt. Es war schön, zu wissen, dass Matze im Format an meiner Seite ist und man ein großes Vertrauen ineinander hat." Der 47-Jährige habe ihr in der Sendung Sicherheit gegeben: "Wir wussten einfach, dass egal, wie nervenaufreibend dieses Projekt sein wird, wir beide zusammenhalten. Und das war am Ende auch genau so."

Alina Merkau tritt im ProSieben-Format "Catch Us" als "Hunter" auf. © imago/Future Image

Bei "Catch Us" sei enorm wichtig gewesen, in den richtigen Momenten Ruhe zu bewahren. "Und das haben wir geschafft", meint Merkau stolz in der Abendzeitung. Dennoch habe bei der Zusammenarbeit mit Matthias Killing auch ein Risiko bestanden. Es gab keine Garantie dafür, dass die gemeinsame Jagd ohne Reibungen verläuft. "Generell muss man das schon können, eine ganze Woche mit jemandem unterwegs zu sein. Man weiß ja nie, was schlussendlich kommt."

Alina Merkau schwärmt von "Frühstücksfernsehen"-Kollege: "Wenn ich mal nicht mehr konnte"

Alina Merkau habe ihren "Frühstücksfernsehen"-Kollegen als Gentleman wahrgenommen. Auch fernab der Kameras sei Matthias Killing stets sehr zuvorkommend. Im Format habe er "eine totale Ruhe ausgestrahlt" und ihr "in Ruhe zugehört". Zudem schwärmt Merkau: "Wenn ich mal nicht mehr konnte, hat er mich fest in den Arm genommen und gesagt: 'Komm, wir machen jetzt weiter. Tief atmen, und weiter geht's.' Es war total schön, zu merken, dass da jemand ist, der im richtigen Moment Ruhe bewahrt und weiß, was ich gerade gebraucht habe – umgekehrt aber genauso."

"Frühstücksfernsehen"-Stars bei ProSieben-Format: Warum sie wirklich zugesagt haben

Matthias Killing und seine TV-Kollegin stehen beim "Frühstücksfernsehen" regelmäßig gemeinsam vor der Kamera. Schon ihre erste Ausgabe im beliebten Morgenmagazin moderierte Alina Merkau 2014 an der Seite von Killing. Seit jeher besteht zwischen den beiden eine besondere Vertrautheit: "Man muss schon sagen, wir kennen uns generell sehr gut." Merkau betont zudem: "Das war auch mit der Grund, warum wir beide das Format 'Catch Us' zusammen zugesagt haben."

Matthias Killing (li.) und Alina Merkau (3. v. li.) mit ihren Partnern bei einem Event. © imago/Eventpress

Alina Merkau über TV-Verfolgungsjagd: "War wie eine Bewährungsprobe"

Die Verfolgungsjagd bei "Catch Us" sei zu keinem Zeitpunkt zu unterschätzen gewesen. Doch die "Frühstücksfernsehen"-Moderatoren waren stets im Einklang: "Wir haben sehr gut parallel gearbeitet und wir haben sehr gut Entscheidungen zugelassen oder getroffen. Wir haben wenig gehadert miteinander. Wenn einer sich mit etwas sicher war, dann hat der andere vertraut." Dennoch muss Alina Merkau gestehen: "Natürlich war das Format wie eine Bewährungsprobe – es war wie zehn Jahre in fünf Tagen verpackt, mit Höhen und Tiefen." Für die 40-Jährige steht fest: "Wenn man in diesen Ausnahmesituationen anfängt zu diskutieren oder nur seinen Willen durchsetzen will, dann geht es schief. Man muss kompromissbereit sein und auch mal zulassen und vertrauen."

TV-Einblick: "Man vergisst die Kameras irgendwann völlig"

Während Merkau und Killing die "Targets" verfolgten, sei die Außenwelt zunehmend in den Hintergrund gerückt. "Man vergisst die Kameras irgendwann völlig", betont die Moderatorin im Abendzeitung-Interview. "Irgendwann hat man sie nicht mehr im Kopf und man ist ganz bei sich."

Alina Merkau im September 2022. © imago/Future Image

Schlussendlich ist Merkau froh, an der Sendung teilgenommen zu haben. Die Berlinerin durfte im Format viel lernen, stellt sie nach den Dreharbeiten fest. "Was das Format [...] zeigt, ist, dass es sich immer lohnt, weiterzumachen. Also wir hatten Situationen, in denen wir einfach dachten, es gibt kein Vorwärts mehr. Aber dann kommt plötzlich eine Idee, und dann macht man weiter und plötzlich geht alles auf. Es war schön, zu spüren: Irgendwie geht es immer weiter."

Alina Merkau betont nach ProSieben-Format: "Klassisch Reality kann ich mir nicht vorstellen"

Bei "Catch Us" konnte Alina Merkau nun erste Realityshow-Luft schnuppern. Hat die Sendung Interesse an weiteren Formaten geweckt? "'Catch Us' ist natürlich eine Mischung aus Reality und Gaming-Action. Klassisch Reality kann ich mir aber nicht vorstellen", so ihr Fazit. In gängigen Trash-TV-Formaten wie "Promi Big Brother" oder im Dschungelcamp dürfte man Merkau demnach weiterhin nicht erleben. "Das wäre mir, glaube ich, dann doch einen Ticken zu aufregend", witzelt sie abschließend im Gespräch mit der Abendzeitung.