TV-Auswanderer Konny Reimann wird erneut Opa

TV-Auswanderer Konny Reimann darf sich freuen. Seine Tochter Janina hat süße Baby-News verkündet: Sie wird erneut Mutter.

Der wohl bekannteste TV-Auswanderer Konny Reimann (66) wird erneut Opa. Tochter Janina (34) hat die freudige Nachricht verkündet: Dazu hat sie Ehemann Coleman, Sohnemann Charlie und Hund Max für ein Familienfoto versammelt. "Das Sequel zu 'Schlaflos in Austin'. Auf ein Neues", kommentiert sie das Bild, auf dem die bald zweifache Mutter einen Schwangerschaftstest und ein Ultraschallbild in den Händen hält.

Auch Janinas Mutter Manuela Reimann (53) hat sich auf Instagram zu dem erneuten Baby-Glück in der Familie geäußert: "Enkelkind Nr. 4 ist unterwegs. Wir freuen uns sehr! Und das hier ist das Video, das sie von mir gemacht hat, als sie es mir 'gesagt' hat", schreibt sie , in dem die Botschaft "I'm pregnant" (zu Deutsch: "Ich bin schwanger") im Sand zu lesen ist. Diese hatte ihr ihre Tochter am Strand in Oregon übermittelt, wie Manuela Reimann verrät.

Auswanderung in die USA

2004 wanderte Familie Reimann von Hamburg nach Texas in die USA aus und wurde schnell fester Bestandteil der VOX-Doku-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Mittlerweile hat es Konny und Manuela, die neben Tochter Janina noch Sohn Jason haben, nach Hawaii gezogen. Ihre Kinder leben mit ihren Familien in Oregon und Texas.