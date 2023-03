Turtel-Auftritt von Robert Lewandowski: Ex-FC-Bayern-Star strahlt mit Ehefrau Anna

Bei der Premiere seiner Amazon-Dokumentation "Lewandowski" in Warschau konnten der ehemalige FC-Bayern-Star Robert Lewandowski und seine Ehefrau Anna nicht die Finger voneinander lassen. Die Turteltauben küssten sich innig und zeigten, wie verliebt sie nach neun Jahren Ehe immer noch sind.

Er war die Tormaschine beim FC Bayern: Robert Lewandowski, mehrfacher Torschützenkönig der Liga und Weltfußballer. Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft spielte acht Jahre lang für die Bayern (2014-2022). Sein Ende beim Münchner Fußballverein im vergangenen Sommer hat in ganz Europa für Aufsehen gesorgt.

Der 34-Jährige wollte den deutschen Rekordmeister unbedingt verlassen, die "Scheidung" verlief aber alles andere als harmonisch. Im Juli 2022 wurde nach einem langen Transferpoker sein Wechsel zum FC Barcelona bekannt.

Dokumentation "Lewandowski" auf Amazon Prime

Das Kapitel Robert Lewandowski ist beim FC Bayern Geschichte, doch nun sorgt der Profi-Kicker hierzulande wieder für Schlagzeilen. Grund dafür ist die Dokumentation "Lewandowski" von Regisseur Maciej Kowalczuk, die am 31. März auf Amazon Prime erscheint. Die Doku handelt vom Leben und der Karriere des polnischen Profis, der als einer der besten Stürmer seiner Generation gilt.

Bei der Premiere hatte Robert Lewandowski nur Augen für seine Anna

Zur Premiere der Dokumentation in Warschau kam Lewandowski in Begleitung. Ehefrau Anna strahlte in bodenlangem Kleid – und Robert Lewandowski hatte nur Augen für sie. Die beiden tauschten über den Abendhinweg mehrere Küsse und verliebte Blicke aus.

Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft und Anna sind seit 2013 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter – Klara, die 2017 geboren wurde und Laura, die 2020 auf die Welt kam. Anna Lewandowska hat ebenfalls eine sportliche Karriere hinter sich. Sie gewann insgesamt 29 Medaillen im Karate, darunter neun in Europa- und Weltmeisterschaften.

Robert Lewandowski mit Ehefrau Anna bei der Premiere seiner Amazon-Dokumentation. © imago/NurPhoto

Das sagt Anna Lewandowska zur Dokumentation "Lewandowski"

Die polnische Schönheit, die auf Instagram fünf Millionen Follower hat, schwärmte nach der Premiere über die Dokumentation.

"Die Premiere liegt hinter uns. Diese Dokumentation ist nicht nur eine Erinnerungsprüfung, sondern vor allem eine inspirierende Geschichte über die Verfolgung von Träumen und Robert, den man nicht kennt", schrieb Anna Lewandowska.