Trotz Verlobung: Taylor Swift und Travis Kelce wohnen nicht zusammen

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt, wohnen vorerst aber noch nicht unter einem Dach. Ein gemeinsames Zuhause soll aktuell noch kein Thema bei dem Paar sein.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben offenbar noch kein gemeinsames Zuhause. Erst vor wenigen Tagen hatten die Popsängerin und der Football-Star ihre Verlobung bekannt gegeben. Bisher wohnen sie aber noch nicht unter einem Dach - und das soll sich vorerst auch nicht ändern, wie .

Taylor Swift und Travis Kelce haben kein gemeinsames Zuhause

Laut Angaben einer Quelle besitzen Swift und Kelce jeweils eigene Immobilien, ein gemeinsames Zuhause gibt es bisher aber nicht. Die Sängerin nennt demnach Domizile in New York, Rhode Island, Beverly Hills und Nashville ihr Eigen, während ihr Verlobter in Kansas City lebt.

Der Insider hält es ohnehin für unwahrscheinlich, dass Swift und Kelce das ganze Jahr über unter einem gemeinsamen Dach leben. Grund dafür ist ihr jetsetartiger Lebensstil. Dennoch zeigen beide Interesse an einem gemeinsamen Zuhause, es stehe nur nicht ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.

Travis Kelce schenkt Taylor Swift teuren Verlobungsring

Vor wenigen Tagen gaben Taylor Swift und Travis Kelce ihre Verlobung bekannt. teilten sie romantische Bilder, auf denen der 35-Jährige in einem blühenden Garten kniet, während die Sängerin sichtlich gerührt vor ihm steht. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", kommentierten sie den Beitrag.

Ein weiterer Schnappschuss zeigt Swifts prächtigen Verlobungsring. Für das Schmuckstück ließ sich Kelce offenbar nicht lumpen, . Der Edelstein an Swifts Ringfinger ist demnach ein unverkäufliches Unikat. Der Diamant im Old Mine Cut war laut US-Medien eine Zusammenarbeit zwischen dem Bräutigam in spe und dem bekannten Schmuckdesigner Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry.

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit Oktober 2023 offiziell zusammen. "Immer wenn ich mit ihr zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass wir ganz normale Leute sind. Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich lieben", schwärmte der 35-Jährige erst kürzlich über seine Beziehung mit der Sängerin.