Trotz Trennung: Katy Perry und Orlando Bloom zeigen sich als Familie

Süßes Familienfoto: Nur wenige Tage nach der offiziellen Trennungsbestätigung zeigen sich Katy Perry und Orlando Bloom gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Daisy.

Kurze Zeit nach ihrer offiziellen Trennungsbestätigung beweisen Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48), dass ihre Co-Elternschaft funktioniert. Der "Herr der Ringe"-Star teilte am Mittwoch , dabei ein besonders herzerwärmendes Foto: Mit Katy Perry, der gemeinsamen vierjährigen Tochter Daisy sowie seinem 14-jährigen Sohn Flynn aus der Beziehung zu Exfrau Miranda Kerr (42) posiert Bloom für ein inniges Familienfoto auf hoher See.

Das harmonische Bild heizte in der Kommentarspalte sogleich Spekulationen über eine mögliche Versöhnung der zwei Superstars an. Ein Fan kommentierte hoffnungsvoll: "Oh mein Gott, kommen Mami und Papi etwa wieder zusammen?"

Offizielle Trennung nach zehn gemeinsamen Jahren

Erst vergangene Woche hatten Perry und Bloom ihre Trennung nach knapp zehn gemeinsamen Jahren bestätigt. "Aufgrund des großen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren", hieß es damals in einem Statement, .

Seit 2016 ein Paar

Die Sängerin und der "Fluch der Karibik"-Star werden auch weiterhin als Familie auftreten, da ihre oberste Priorität die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter Daisy Dove bleibe, wurde weiter erklärt. Diese soll "mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt" aufwachsen.

Berichte über eine Beziehung zwischen Perry und Bloom gab es erstmalig im Jahr 2016. Nach einer kurzen Trennung im darauffolgenden Jahr fand das prominente Paar wieder zueinander. Bloom hielt am Valentinstag 2019 um ihre Hand an. Im März 2020 gaben sie bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Katy Perry brachte Tochter Daisy dann am 26. August 2020 zur Welt.

Katy Perry war zuvor von 2010 bis 2012 mit dem Comedian Russell Brand (50) verheiratet. Auch Bloom hat schon eine Scheidung hinter sich: Er hatte das Model Miranda Kerr im Jahr 2010 geheiratet. Das Paar ließ sich 2013 scheiden.