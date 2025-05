Trotz Scheidungszoff: Sophie Turner unterstützt Ex Joe Jonas

Nach ihrem Rosenkrieg steht Sophie Turner wieder öffentlich hinter ihrem Ex-Ehemann Joe Jonas. Sie bewarb dessen neues Musikprojekt auf Instagram - ein Zeichen der Versöhnung?

Zwei Jahre nach ihrem öffentlichen Rosenkrieg scheint zwischen "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (29) und Sänger Joe Jonas (35) wieder alles im Reinen: Nun unterstützte die britische Schauspielerin ihren Ex-Ehemann sogar öffentlich auf Instagram. In einer Story teilte Turner am Samstag einen Screenshot von Jonas' neuem Album mit dem Titel "Music For People Who Believe in Love", also "Musik für Menschen, die an die Liebe glauben". Dazu schrieb sie: "Los, los @joejonas".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das neue Album hatte Jonas am Freitag veröffentlicht und dazu erklärt: "Ich habe sehr lange daran gearbeitet und viel Herzblut hineingesteckt. Es ist die persönlichste Musik, die ich jemals gemacht habe - voller chaotischer, schöner, verwirrender und hoffnungsvoller Seiten von Liebe und Leben."

Der Prozess sei "eine besondere Reise" gewesen und er sei "sehr glücklich, dass mich so viele Menschen, die ich zutiefst bewundere, dabei begleitet haben". Abschließend erklärt der Sänger: "An die Liebe zu glauben, ist cool! :)" Das Album ist Jonas' erstes Soloprojekt seit 2011.

Schwierige Zeiten liegen hinter Joe Jonas und Sophie Turner

Hinter dem Ex-Paar liegen schwierige Zeiten: Im September 2023 machten Turner und Jonas in einem gemeinsamen Instagram-Post ihre Trennung nach vier Ehejahren öffentlich. Es folgte ein monatelanger öffentlicher Rosenkrieg, in dem es unter anderem um das Aufenthaltsrecht der zwei gemeinsamen Töchter ging. Während Turner zeitweise in England drehte, lebten die Kinder zunächst bei Jonas in den USA - ein Umstand, der laut Medienberichten zu Spannungen führte.

Nach einem langen Hin und Her einigten sich die beiden schließlich im Herbst 2024 auf ein Modell mit geteiltem Sorgerecht, das einen regelmäßigen Wechsel zwischen den USA und Großbritannien vorsieht. Im September 2024 wurde die Scheidung offiziell vollzogen - seither schienen beide ihren Fokus vor allem auf das Wohl der Kinder und ihre jeweiligen Karrieren zu legen.

Sophie Turner war ab Oktober 2023 in einer Beziehung mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson. Im Frühjahr 2025 sollen sie sich getrennt haben.