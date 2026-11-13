Trotz großer Zweifel: Marisa Burger trifft Entscheidung gegen "Sicherheit"

Nach 25 Jahren als "Miriam Stockl" geht Marisa Burger neue Wege – abseits der "Rosenheim-Cops". Mit welchen Zweifeln die Schauspielerin bei dieser Entscheidung konfrontiert war, verrät sie jetzt.

Ihren Exit bei "Die Rosenheim-Cops" hat sich Marisa Burger wohl überlegt – auch wenn andere skeptisch waren.

Am 24. November 2026 wird die letzte "Rosenheim-Cops"-Folge mit Marisa Burger (53) über die Bildschirme flimmern. Für Fans des Formats endet damit eine Ära, denn die Schauspielerin galt in ihrer Rolle der "Miriam Stockl" als echter Zuschauerliebling. Nun verrät die 53-Jährige, weshalb sie bei ihrer Entscheidung nicht auf "Sicherheit" baute – und mit welchen skeptischen Stimmen sie konfrontiert war.

Marisa Burger verlässt "Rosenheim-Cops": "Etwas Neues wagen"

Die Schauspielbranche ist kein leichtes Pflaster – viele Darsteller klagen über mangelndes Rollenangebot in Film und Fernsehen. Auch Marisa Burger war mit diesen Zweifeln konfrontiert, wie sie am Donnerstag in der verrät. Kollegen aus der Branche hätten über ihren freiwilligen "Rosenheim-Cops"-Exit gesagt: "Du hörst nach 25 Jahren so eine Sicherheit auf?"

Für Marisa Burger ist jedoch klar: "Wenn du immer in einer Sicherheit lebst, wirst du nie erfahren, wie die Welt woanders ist. Und das finde ich wichtig." Die Schauspielerin erzählt von einem großen "Drang, nochmal rauszugehen und nochmal etwas Neues zu wagen." Dass es für Frauen ab 50 keine Rollen mehr gebe, kommentiert sie folgendermaßen: "Mein Gott, wenn man immer nur sagt 'Es gibt nichts und ich mach' nichts und ich tu' nichts' – dann wird auch nichts passieren."

Als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" wurde Marisa Burger einem breiten Publikum bekannt. Nun ist die Schauspielerin bereit für neue Wege. © imago/Sven Simon

Sich auf dieses Risiko einzulassen, sei nicht untypisch für Marisa Burger, wie sie erklärt: "Ich war auch immer jemand, der Sachen angreift und Lust hat, mich selber neu zu erfahren und zu erfinden. Und den anderen auch was Neues zu zeigen, dass die auch was anderes von mir erfahren. Und das finde ich eigentlich ganz schön."

"Große Dankbarkeit": Marisa Burger über "Miriam Stockl"

Schließlich blickt Marisa Burger auf ihre Zeit bei "Die Rosenheim-Cops" zurück. "Ich bin sehr, sehr dankbar und ich habe eine große Dankbarkeit in mir, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, so eine tolle Figur auf den Weg zu bringen und der Leben einzuhauchen", schwärmt die Schauspielerin.

"Wer hat das schon in unserer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, dass eine Figur so lange so schön funktioniert?", meint Marisa Burger weiter. "Das hat mir unheimlich viel geholfen, auch in meinem Leben. Und aber auch, dass man spürt, dass man was kann und dass man da so gebettet war." Die 53-Jährige zieht daher die Bilanz: "Das war eine ganz schöne Zeit."