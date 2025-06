In Sängerin Eva Luginger hat Stefan Mross sein Liebesglück bereits gefunden. Auf dem Partnermarkt hat der Entertainer also nichts mehr zu suchen. Trotzdem lässt sich Mross jetzt auf ein ungewöhnliches Dating-Spiel ein. Was hat es damit auf sich?

Seit März 2023 ist Stefan Mross (49) wieder in festen Händen. Sängerin Eva Luginger (37) eroberte das Herz des Entertainers, was vor allem bei seiner Ex Anna-Carina Woitschack (32) einen bitteren Nachgeschmack hinterließ. Luginger und der TV-Moderator führen seither eine glückliche Beziehung. Auch nach mehr als zwei gemeinsamen Jahren schweben die beiden nach wie vor auf Wolke sieben. Doch wie jetzt bekannt wurde, wird Mross Teil eines besonderen Liebesexperiments. Dieses soll vor laufender Kamera stattfinden. Wovon ist die Rede?

Stefan Mross lässt sich auf Dating-Spiel ein: Was es damit auf sich hat

Ab dem 15. Juni lädt Stefan Mross wieder im Wochentakt zur beliebten TV-Show "Immer wieder sonntags" ein. Seit 2005 moderiert der 49-Jährige die Sendung, die als ARD-Pendant zum "ZDF-Fernsehgarten" gilt und in den Sommermonaten vormittags ausgestrahlt wird.

"Immer wieder sonntags" soll ab der Saison 2025 mit einer neuen Aktion glänzen, teilt der in Bezug auf Mross' Show mit. Bei einem Liebesexperiment mit dem Namen "Love is in the air" erhalten "Menschen, die auf Schlager stehen, die Möglichkeit zu einem ganz besonderen Musikspiel und einer ungewöhnlichen Dating-Gelegenheit". Mit dieser "Mitmachaktion" verbinde "Stefan Mross Musikfans miteinander". Der Moderator meint: "Ich hoffe, dass bei uns unter dem Schlagerhimmel auch die Liebe einzieht." Zudem erklärt der SWR: "Wenn die Schlagerherzen ähnlich ticken, wartet auf das Gewinnerpaar ein romantisches Abendessen."

Auch in der neuen Staffel "Immer wieder sonntags" begrüßt Stefan Mross wieder zahlreiche Kollegen aus der Schlagerbranche. © imago/HOFER

Nicht nur Liebe bei "Immer wieder sonntags": Was die Zuschauer noch erwartet

Die "Immer wieder sonntags"-Fans dürfen sich also auf romantische Neuerungen in der Show freuen. Doch abgesehen von dem Dating-Experiment bleibt für die treuen Zuschauer alles beim Alten. Wie die Jahre zuvor stehe auch 2025 die Musik im Mittelpunkt des Formats, welches wie gewohnt aus der "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Rust sendet. Mehr als 120 Künstler werden in zwölf Live-Ausgaben erwartet. Hansi Hinterseer (71), Peggy March (77) & Oli P. (46), oder auch Claudia Jung (61) sollen in der ersten Show am 15. Juni den Anfang machen.

30 Jahre "Immer wieder sonntags": Auch im ZDF wird gefeiert

Am 7. September soll es zusätzlich zu den zwölf Live-Shows eine nicht reguläre "Immer wieder sonntags"-Ausgabe geben. Dabei handelt es sich um eine "Best-of"-Folge, die einen nostalgischen Rückblick auf die bisherigen Shows verschafft. Das Format mit Stefan Mross wird im Herbst 2025 30 Jahre alt – das soll wohl gebührend gefeiert werden.

Nach der Auftaktfolge von "Immer wieder sonntags" in der ARD läuft am 15. Juni im Zweiten auch noch eine besondere Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten".

"Immer wieder sonntags" feiert 2025 sein 30-jähriges Jubiläum. Auch "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat allen Grund zur Freude. © imago/STAR-MEDIA

Andrea Kiewel (59) feiert ihr 25-jähriges Jubiläum als Moderatorin des Formats, das bereits am 4. Mai in eine neue Runde ging. Als musikalische Gäste werden Marianne Rosenberg (70) oder auch Guildo Horn (62) erwartet.