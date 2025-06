"Trooping the Colour": ZDF zeigt Geburtstagsparade für König Charles

Am 14. Juni wird in London mit einer traditionellen Militärparade der Geburtstag von König Charles III. gefeiert. Das ZDF wird das royale Ereignis übertragen.

Am 14. Juni ist zu Ehren von König Charles III. (76) wieder eine Geburtstagsparade in London geplant. Nicht nur das britische TV-Publikum kann die Geschehnisse in der englischen Hauptstadt live am Bildschirm verfolgen. Auch die deutschen Zuschauer können sich auf eine Berichterstattung freuen.

Für gewöhnlich immer an einem Samstag im Juni wird der Geburtstag des regierenden Monarchen oder der regierenden Monarchin zelebriert, auch wenn der Regent oder die Regentin in diesem Monat gar nicht geboren wurde. Dazu findet eine große Militärparade statt, die sich "Trooping the Colour" nennt. Hunderte Soldatinnen und Soldaten erweisen in diesem Jahr wieder König Charles III. die Ehre, der seine dritte Parade als König erleben wird, während tausende Menschen die Straßen säumen und Hunderttausende das Event im Fernsehen verfolgen. Die britische BBC wird die gesamte Veranstaltung in Großbritannien im TV übertragen.

"Trooping the Colour": Wann beginnt die Berichterstattung?

In Deutschland ist die Geburtstagsparade zu Ehren des britischen Königs von 11 Uhr bis 14:35 Uhr live im ZDF sowie in Web und App des Senders zu sehen. Dazu wird sich die "ZDF Royal"-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg aus London melden. Sie wird vom Canada Gate mit Blick auf den Buckingham-Palast berichten. Mit dabei sind auch ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und Korrespondentin Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios in London.

Mehr als 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker nehmen laut Angaben des Palastes jedes Jahr an "einem großen Spektakel aus militärischer Präzision, Reitkunst und Fanfaren" teil, um den Herrscher zu feiern. Die Route verläuft im Regelfall vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall bis hin zum Paradeplatz Horse Guards Parade. Der ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich wird die diesjährige Militärparade kommentieren. Nach der Vorführung zeigt sich der König traditionell mit Familienmitgliedern auf dem Balkon dem Volk. Von dort aus sehen sich die Royals auch einen Vorbeiflug der Royal Air Force an.