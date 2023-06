Trooping the Colour: ZDF überträgt Geburtstagsparade für König Charles

Die erste Geburtstagsparade für König Charles III. wird auch im deutschen Fernsehen übertragen. Los geht es am 17. Juni um 11 Uhr im ZDF.

Die traditionelle Zeremonie Trooping the Colour findet am 17. Juni 2023 statt.

Royal-Fans können die Geburtstagsparade für König Charles III. (74) auch hierzulande live im Fernsehen verfolgen. Anders als in den vergangenen Jahren überträgt nicht die ARD, sondern das ZDF die traditionelle Zeremonie Trooping the Colour.

Live aus London

Nach 70 Jahren Trooping the Colour für Queen Elizabeth II. (1926-2022) wird in diesem Jahr erstmals der neue König mit der Geburtstagsparade in London gefeiert. Das ZDF überträgt das Ereignis am Samstag, 17. Juni 2023, von 11 bis 14:35 Uhr live. Christina von Ungern-Sternberg wird die "ZDF Royal"-Sendung vom Canada Gate mit Blick auf den Buckingham Palast aus moderieren. Mit dabei sind auch die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios London.

ZDF zeigt weitere Sendungen über Charles

Hilke Petersen ist auch Autorin der "auslandsjournal"-Doku "König ohne Reich? Charles III. und das Erbe des Empire", die das ZDF zeigt. Die Sendung geht der Frage nach, ob der neue König Reich und Commonwealth zusammenhalten kann. "Noch ist er kein Jahr auf dem Thron und der Mythos der Monarchie bröckelt bereits an vielen Orten: Nach Barbados will auch Jamaika den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt absetzen", heißt es in der ZDF-Pressemitteilung. Und weiter: "In Australien wird heftig über die Zukunft unter der Krone debattiert, und eine junge Generation fordert Entschädigung für das Erbe des Kolonialismus."

Die knapp 30-minütige Dokumentation ist ab Dienstag, 13. Juni, 18 Uhr, in der ZDF-Mediathek und in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni, um 0:45 Uhr im ZDF zu sehen. Zudem beschäftigt sich Hilke Petersen im "auslandsjournal" am Mittwoch, 14. Juni, 22:15 Uhr, mit der Frage, wo das Vereinigte Königreich zu Beginn der Regentschaft des neuen Königs steht.