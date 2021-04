Trip nach Las Vegas: Beyoncé und Jay-Z genießen Zeit zu zweit

Beyoncé und Jay-Z haben sich eine Auszeit vom Alltag genommen und sind nach Las Vegas geflogen. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin einige Bilder vom gemeinsamen Trip.

Sängerin Beyoncé (39, ) und Rapper Jay-Z (51, ) feierten am 4. April ihren 13. Hochzeitstag. Noch immer genießen die beiden ihre gemeinsame Zeit, wie kürzlich veröffentlichte Bilder zeigen. Auf der 39-Jährigen wurden am Samstag (10.04.) einige Schnappschüsse unter dem Titel "Sin City", wie die US-Stadt Las Vegas oft genannt wird, veröffentlicht. Zudem sind einige Fotos zu finden. Offenbar haben Beyoncé und Jay-Z einen romantischen Trip nach Las Vegas unternommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Pärchenbilder und kurzer Clip

Auf den meisten Fotos posiert Beyoncé in rot-schwarz-karierten Tweet-Shorts und einem passenden Blazer. Dazu kombinierte die Sängerin rote Pumps. Sowohl die Sonnenbrille als auch die Clutch sind mit Steinen besetzt. Große Kreolen, Halsketten und ein Ring runden den Look ab. Während sie auf einem Bild in den Flieger steigt, ist die Sängerin auf einem anderen mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen. Neben einem Pärchenbild mit Jay-Z, auf dem er einen Arm um seine Liebste gelegt hat, einen kurzen Clip mit ihrem Ehemann.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Beyoncé und Jay-Z sind seit 2008 verheiratet. Das Musiker-Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder: Blue Ivy Carter (9), Rumi Carter (3) und Sir Carter (3). Blue Ivy kann in ihren jungen Jahren bereits einen Grammy vorweisen. Zusammen mit ihrer Mutter wurde sie 2021 für das beste Musikvideo ausgezeichnet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert