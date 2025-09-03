Trennungsschmerz bei Christine Neubauer: "Vermisse diesen kleinen Kerl"

Christine Neubauer kennt man für gewöhnlich mit einem ständigen Grinsen im Gesicht. Doch jetzt zeigt sich die Schauspielerin von einer anderen Seite. Sie macht ihren Trennungsschmerz öffentlich. Wovon ist die Rede?

Nachdem von Christine Neubauer (63) im Frühjahr bei "Let's Dance" viel Disziplin gefordert wurde, lässt sie jetzt ihre Seele baumeln. Die Schauspielerin befindet sich derzeit auf großer Reise quer durch Abu Dhabi und Dubai. An ihrer Seite ist ihre Mutter Lydia, mit der sie Strandbesuche unternimmt und . Neubauers Partner José Campos scheint die Damen auf der Reise nicht zu begleiten. Zumindest sieht man den Künstler nicht auf Instagram. Jetzt macht Christine Neubauer ihren Trennungsschmerz öffentlich.

Christine Neubauer auf Reisen: Wen sie schmerzlichst vermisst

Während die Schauspielerin den Orient bereist, scheint Vermissen eine große Rolle zu spielen. Hund Gismo, den Christine Neubauer 2019 aus einem Tierheim in Spanien adoptierte, fehlt ihr ganz besonders.

Christine Neubauer leidet unter Trennungsschmerz: "Vermisse diesen Kerl"

In einer Instagram-Story zeigt Neubauer ein Foto ihres geliebten Haustiers. Darauf zu sehen: Gismo, wie er zufrieden in die Ferne blickt. Das Bild scheint während eines früheren Strandbesuchs geschossen worden zu sein.

Christine Neubauer ist auf Reisen und vermisst ihren Hund Gismo. © Instagram/christineneubauerofficial

Christine Neubauer schreibt zum Posting: "Vermisse diesen kleinen Kerl hier." Aus der Sehnsucht zu ihrem tierischen Freund macht die 63-Jährige offensichtlich kein Geheimnis.

Schauspielerin Christine Neubauer: Sie verlässt sich auf Partner José Campos

Doch Christine Neubauer weiß, dass ihr Gismo in guten Händen ist. Sehr wahrscheinlich hat ihr Partner José ein besonderes Auge auf ihn und stellt sicher, dass es dem Hund an nichts fehlt. Gemeinsam mit ihrem menschlichen und ihrem tierischen Schatz lebt Neubauer seit mehreren Jahren auf Mallorca.

Das Trio bewohnt ein Haus direkt am Meer im schönen Palma. Über den Dächern der Stadt genießt Christine Neubauer regelmäßig eine traumhafte Aussicht. Selbst wenn die Orient-Reise der Schauspielerin bald zu Ende ist – Urlaubsgefühle kommen bei Christine Neubauer auch zu Hause auf.