Trennungs-Schock bei Felix Neureuther: Kollege irritiert mit Statement

Felix Neureuther und Philipp Nagel haben viele Fans. Treu schaltet das Publikum zu jeder neuen Folge vom Podcast "Pizza & Pommes" ein. Nun schocken die Moderatoren allerdings mit einem Trennungs-Statement: Was hat es damit auf sich?

Felix Neureuther (41) und Philipp Nagel (38) moderieren zusammen den Podcast "Pizza & Pommes". Eigentlich erscheint jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge des beliebten Audio-Formats. Nachdem es eine Weile still um die Podcaster war, meldet sich Philipp Nagel nun mit einer echten Schock-Nachricht bei Fans – und die hat es in sich!

Philipp Nagel und Felix Neureuther: "Officially getrennt"

Eigentlich hätte am Mittwoch (25. März) endlich die neue Podcast-Folge erscheinen sollen. Doch stattdessen müssen Fans mit einem zweiminütigen Audio-Clip vorliebnehmen, in dem sich allein Philipp Nagel zu Wort meldet: "Hallo liebe 'Pizza & Pommes'-Fans, -Ultras, alle die, die sehnsüchtig auf eine neue Folge warten", begrüßt er sein Publikum.

"Wollte einen Schocker auslösen"

"Ich muss euch leider enttäuschen, das wird nichts mehr. Nicht mehr in diesem Monat, nicht in diesem Jahr. Nie wieder", verkündet der Sportreporter. "Felix und ich haben uns officially getrennt. Ich bin jetzt der, der die Hiobsbotschaft übermitteln muss." Doch sogleich gibt der 38-Jährige Entwarnung: "Spaß beiseite, ich wollte nur einen Schocker auslösen."

Entwarnung für Fans: Felix Neureuther hört nicht bei "Pizza & Pommes" auf. © imago/Beautiful Sports International

"Pizza & Pommes": Wie geht es weiter mit Neureuther-Podcast?

Doch wenn die Zusammenarbeit weiterläuft, wo bleibt dann die neue Podcast-Episode? "Es gibt keine Folge. Diesen Mittwoch erneut nicht", erklärt Philipp Nagel. "Und ich bin ehrlich: An Felix lag es diesmal nicht. Der ist weder krank noch verhindert." Stattdessen habe Nagel die Aufzeichnung platzen lassen: "Ich habe unsere Folge gesprengt, weil mir was dazwischengekommen ist." Dann scherzt er: "Ich musste zur Fußpflege und die wollte ich nicht verschieben."

Doch der Kollege von Felix Neureuther verspricht seinen Fans: "Holen wir nach. An diesem Freitag ist es endlich so weit. Großes Indianerehrenwort!" In der nächsten Ausgabe dürfe man sich auf Gela Allmann (41) freuen: Eine Bergsportlerin, die sich nach einem schweren Sturz ins Leben zurückgekämpft hat. "Wir sprechen mit ihr über das Thema Nahtoderfahrung und was sie daraus für ihr Leben gelernt hat", kündigt Nagel an. "Also nach meinem Blödeleinstieg merkt ihr, es wird ernst und deep in der nächsten 'Pizza & Pommes'-Folge. Freut euch auf Freitag", so der Podcast-Host.