Trennung von Freundin Sandra: Til Schweiger ist wieder Single

Til Schweiger und seine Sandra haben sich "vor einigen Monaten getrennt", wie der Regisseur und Schauspieler nun bestätigte.

Til Schweiger (57) und Sandra (26) sind längst kein Paar mehr. Das bestätigte der Filmemacher nun . "Sandra und ich haben uns vor einigen Monaten getrennt", sagt er. Zudem erklärte er: "Wir sind im Guten auseinander und weiterhin befreundet."

Kennengelernt hatten sich die beiden laut Schweiger am 10. Januar 2020 während der "NDR Talkshow", bei der Sandra die Künstlerbetreuung übernommen hatte.

Dreharbeiten zu einem neuen Film?

Derzeit arbeitet Til Schweiger offenbar an einem neuen Film. Unter anderem soll darin auch Kimberley Schulz (28) zu sehen sein. Sie war Teilnehmerin der Kuppelshow, in der "Bachelor" Andrej Mangold (34) 2019 die Rosen verteilte. "Sie spielt in meinem neuen Film 'Das Beste kommt noch!'", bestätigt Schweiger dem Boulevardblatt.