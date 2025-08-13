Trennung? Ikke Hüftgold sorgt mit kryptischem Text für Spekulationen

Ikke Hüftgold sorgt mit einer kryptischen Instagram-Story für Spekulationen: Haben sich der Ballermann-Star und Freundin Nina Reh getrennt?

Liebes-Aus bei Ikke Hüftgold (48) und Nina Reh (24)? Der Ballermann-Star sorgt derzeit mit kryptischen Zeilen auf Instagram für Aufsehen, die auf eine Trennung hindeuten könnten.

Gegen zwei Uhr morgens in der Nacht auf Mittwoch postete der Schlagersänger eine Instagram-Story mit einem Foto von Nina Reh und spricht sie direkt an: "Liebe Nina! Seit fast zwei Wochen bist du nun fort ... um neue Wege zu gehen, um fernab von unserem Wahnsinn dein eigenes Ding zu machen. Die ersten drei Tage hast du dich noch gemeldet ... doch seitdem ist Stille, und die ist kaum zu ertragen. Du fehlst."

Das Foto unterlegte er mit Robbie Williams' (51) Klassiker "Angels". "Das wird für immer unser Song bleiben", fügte er hinzu.

Trennung oder Marketing?

Nina Reh ist seit vier Jahren die Partnerin von Ikke Hüftgold. Bei dessen Auftritten am Ballermann ist die 24-Jährige oft als DJane oder organisatorische Unterstützung dabei. Zudem startet sie inzwischen mit eigener Musik durch, unter anderem ihrem Partysong "Ryan in the air".

Ob es sich bei dem Post vielleicht nur um einen Marketing-Coup handelt? Erst vor wenigen Tagen posteten die beiden noch gemeinsam vom Jetski aus: "Langweilig war noch nie unser Ding", schrieb sie . Am Samstag im Jogginganzug und verlinkte Ikke Hüftgold als ihre "modische Inspiration".