Treffen der "Golden Guys": Robert De Niro feiert 80. Geburtstag

Als sei Hollywood kurzerhand in den Big Apple umgezogen: Am Donnerstag lud Film-Legende Robert De Niro zur Feier seines 80. Geburtstag in ein New Yorker Restaurant. Und die Liste der prominenten Feiergäste liest sich wie das Who's Who der Film- und Musikbranche der vergangenen Jahrzehnte.

Promi-Auflauf beim 80. Geburtstag einer Film-Legende: Zu Robert de Niros rundem Geburtstag trafen sich die Granden der Film- und Musikbranche am Donnerstag (17. August) in einem New Yorker Restaurant, . Der siebenfache Vater erschien in Begleitung seiner Lebensgefährtin Tiffany Chen (45). Beide sind seit April Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Auch Scorsese und Ford Coppola unter den Gästen

De Niros runder Geburtstagsparty fällt mitten in den Hollywood-Streik. Ein weiterer Grund, Hollywood und seinen speziellen Glanz am Donnerstag für einen Abend an die Ostküste zu verlegen. So erwies Star-Regisseur und -Produzent Martin Scorsese, selbst 80 Jahre alt, De Niro die Ehre. Beide verbinden zehn gemeinsame Spielfilme. Die Reihe der "Goldenen Guys" um die 80 auf der Gästeliste ist damit aber noch längst nicht zu Ende: Auch Regisseur und Produzent Francis Ford Coppola (84) wurde vor dem Lokal mit einem Geburtstagsgeschenk gesichtet.

Gleiches gilt für "Star Wars"-Produzent George Lucas (79), Schauspieler Christopher Walken ("Pulp Fiction", 80) und Beatles-Legende Paul McCartney (81) mit Gattin Nancy Shevell (63) und Gesangsdiva Bette Midler (77). Außerdem gratulierten und feierten mit: Schauspiel-Superstar Leonardo DiCaprio (48), Andrew Cuomo (65), ehemaliger Governor von New York, Schauspieler und De-Niro-Filmpartner Chazz Palmentieri ("In den Straßen der Bronx", 71) und Schauspielerin Jane Krakowski ("Ally McBeal", 54).

Noch immer nicht Drehschluss für De Niro

Ob "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier", "GoodFellas" oder "Casino"; ob "Reine Nervensache", "Der gute Hirte" oder "The Irishman": Nur wenige Schauspieler haben den Film - von Drama bis Komödie - über Jahrzehnte so geprägt wie Robert De Niro. Legendär, wie er mit seiner intensiven Darstellung eines Vietnam-Veterans in "Taxi Driver" die Benchmark der Darstellungskunst für ganze Schauspiel-Generationen neu definierte. Für das Box-Drama "Wie ein wilder Stier" (1980) erhielt De Niro seinen bislang einzigen Hauptdarsteller-Oscar. Und natürlich stand De Niro bis vor kurzem noch für die Netflix-Serie "Zero Day" vor der Kamera, ehe der Streik in Hollywood dem Dreh eine Pause bescherte. Der Mann, den Freunde liebevoll "Bobby" nennen, strickt also weiter an seiner Legende.