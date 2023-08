Treat Williams: Polizei veröffentlicht genaue Todesursache

Am 12. Juni ist Schauspieler Treat Williams bei einem Motorradunfall gestorben. Nun hat die Polizei weitere Details dazu veröffentlicht. Zudem teilte sie mit, dass sich der Unfallverursacher im September vor Gericht verantworten muss.

Serienstar Treat Williams ist am 12. Juni bei einem Unfall in Vermont gestorben. Er hatte dabei ein schweres Trauma und großen Blutverlust erlitten.

Fast zwei Monate nach dem Motorradunfall, bei dem Schauspieler Treat Williams (1951-2023) ums Leben gekommen ist, hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Laut der Vermont State Police starb der Serienstar nach dem Unfall am 12. Juni an "einem schweren Trauma und Blutverlust". Außerdem wurde der Unfallverursacher wegen grob fahrlässiger Fahrweise mit Todesfolge angeklagt. Der Mann soll am 25. September zur Anklageerhebung vor der Strafabteilung des Obersten Gerichtshofs von Vermont in Bennington erscheinen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Treat Williams wurde vom Motorrad geschleudert

Williams, der durch Serien wie "Everwood" und "White Collar" bekannt war, erlitt bei einem Zusammenstoß am 12. Juni in der Nähe der Stadt Dorset im US-Bundesstaat Vermont seine tödlichen Verletzungen. Der Unfallverursacher sei mit seinem SUV "in den Weg von Mr. Williams' Motorrad eingebogen", heißt es in dem Bericht. Durch den Zusammenstoß wurde der 71-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und schwer verletzt - obwohl er einen Helm trug. "Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zum Albany Medical Center in Albany, New York, geflogen, wo sein Tod festgestellt wurde", hieß es kurz nach dem Unfall vonseiten der Polizei.

Hollywood-Kollegen trauerten

Sein Vertreter Barry McPherson hatte noch am 12. Juni den Tod gegenüber der Öffentlichkeit bestätigt. "Er wurde heute Nachmittag getötet. Er bog nach links oder rechts ab, und ein Auto schnitt ihm den Weg ab", sagte McPherson damals "Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert." Zahlreiche Kollegen wie John Travolta (69), Sharon Stone (65) und Kim Cattrall (66) äußerten ihre Betroffenheit. Auch Vanessa Hudgens (34) trauerte öffentlich in einer Instagram-Story. In "Manhattan Queen" spielte sie seine Tochter. "Er war ein großartiger Filmvater und ein noch besserer Mensch", erklärt der "High School Musical"-Star. "Treat Williams war ein fantastischer Schauspieler und eine gute Seele, es war eine Freude, ihn um sich zu haben."