Travis Barker und Kourtney Kardashian planen kleine Hochzeit

Im Frühjahr soll geheiratet werden. Jetzt sickern die ersten Details zur Hochzeit von Travis Barker und Kourtney Kardashian durch: Sie wollen eine Feier im ganz kleinen Kreis.

Travis Barker und Kourtney Kardashian wollen in wenigen Monaten heiraten.

Bald wird geheiratet! Nach der Verlobung von Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (42) im Oktober 2021 sickern nun erste Details der Hochzeitsplanung durch. Das habe eine Quelle verraten. Derzeit hätten sie zwei Wochenenden im Mai im Auge, es gäbe allerdings noch keine Festlegung.

Wichtig sei den beiden, dass es keinen großen Presserummel gäbe und sie ganz privat nur mit ihren besten Freunden und der Familie feiern können. Kardashian sei derzeit außerdem bereits mit Designern im Gespräch. Sie habe bereits Skizzen von ihrem zukünftigen Brautkleid bekommen.

"Kardashian hat keine Sekunde gezögert"

Barker und Kardashian sind seit Januar 2021 ein Paar, am Valentinstag machten sie ihre Beziehung öffentlich. Im Oktober 2021 machte Barker seiner damaligen Freundin einen Heiratsantrag in einem Hotel in Kalifornien. Ein Insider sagte damals: "Barker war nervös, aber Kardashian hat keine Sekunde gezögert, bevor sie Ja sagte."