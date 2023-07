Traurige Nachricht für Meghan: "Suits"-Autor Justin Peacock ist tot

"Suits"-Autor Justin Peacock ist mit 52 Jahren verstorben. Eine traurige Nachricht auch für Herzogin Meghan, denn mit dieser Serie wurde sie bekannt.

Justin Peacock, ein ehemaliger Anwalt, der die Karriere wechselte, um Autor und dann TV-Autor und Produzent zu werden, starb am 13. Juli in seinem Haus in Los Angeles an einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie das Büro des Gerichtsmediziners von L.A. County mitteilte. Er wurde 52 Jahre alt.

Unter anderem war er als Autor für die TV-Serie "Suits" (2011-2019) verantwortlich, mit der auch die damalige Schauspielerin Meghan Markle (41) - heute Herzogin Meghan - ihren Durchbruch feierte. Sie spielte von 2011 bis 2018 eine der Hauptrollen Rachel Zoe.

"Suits"-Autor von 2012 bis 2015

Seinen ersten Roman "A Cure for Night" veröffentlichte Justin Peacock 2008. Der Lohn: Er wurde für einen Edgar Award nominiert und sein Werk von der Washington Post als Buch des Jahres ausgezeichnet.

Danach wurde er Vollzeitautor und zog 2011 nach Los Angeles, um an der Serie "Suits" zu arbeiten. Peacock schrieb drei Staffeln lang (2012-2015) für das erfolgreiche Rechtsdrama von USA Network. Danach arbeitete er als Autor und Produzent an einem weiteren Rechtsdrama, der Netflix-Serie "The Lincoln Lawyer", die von David E. Kelley, einem anderen Anwalt, der zum Fernsehautor wurde, entwickelt wurde. Zuletzt war Peacock als leitender Produzent an der Fox-Serie "Alert: Missing Persons Unit" beteiligt, die für eine zweite Staffel verlängert wurde.

, habe Peacock wie Tausende seiner Kolleginnen und Kollegen die letzten Monate seines Lebens auf den Streikposten der WGA verbracht und sich für die Zukunft des Berufs, den er liebte und für den er seine juristische Karriere aufgegeben hatte, eingesetzt.

Er wird "für immer fehlen"

"Justins brillanter Verstand, sein bissiger Witz und seine leidenschaftlichen Überzeugungen werden seinen Freunden und seiner Familie für immer fehlen", sagte Peacocks Familie. Anstelle von Blumen können Spenden zu Peacocks Ehren an den WGA Strike Fund gemacht werden.