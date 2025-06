Für "Sturm der Liebe"-Star Deborah Müller ist der Tag der Tage gekommen. Die Schauspielerin und ihr Partner gaben sich das Ja-Wort. Die AZ gewährt einen Einblick in das bunte Hochzeitstreiben in Südtirol.

Strahlendes Glück, ansteckende Freudentränen, eine fulminante Live-Drohnen-Show um Mitternacht und die Liebsten in einer märchenhaften Kulisse um sich versammelt: Am Samstag gab Deborah "Debby" Müller (43) ihrem Partner Oliver Hill (45) kirchlich das – im Sommerwind geflüsterte – Ja-Wort auf Schloss Freudenstein in Südtirol. Die Event-Location befindet sich bei Meran, dem Geburtsort von Müller, die sich als Schauspielerin bei "Sturm der Liebe" oder auch "Watzmann ermittelt" einen Namen machte.

"Sturm der Liebe"-Star feiert privaten Höhepunkt: "Etwas nie Erlebtes"

"Meine Debby ist die wohl schönste Braut in ganz Südtirol, Italien und Deutschland in ihrem wundervoll-dezenten Brautkleid! Bei ihrem Anblick konnte ich die Tränen nicht zurückhalten, ich bin der glücklichste Mann der Welt", schwärmte der Bräutigam, der als digitaler Zahntechniker arbeitet, während der Hochzeit. Der Heiratsantrag fand – unerwartet und mit Kniefall – an Oliver Hills 44. Geburtstag in der Party-Tram München statt.

Zur standesamtlichen Trauung kam es im vergangenen Juli in Südtirol. "Doch der kirchliche Part war für uns nochmals ein besonderes Symbol der gemeinsamen Liebe und Zuneigung – schließlich wollen wir zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet!", so die Verliebten inbrünstig.

"Sturm der Liebe"-Star Deborah Müller und ihr Partner Oliver Hill gaben sich das Ja-Wort. © Marco Wagner

Deborah Müller, die neben ihrer Karriere als Schauspielerin als Werbegesicht und Dirndl-Model tätig ist, erzählte freimütig der AZ: "Die Liebe mit Ollie ist für mich etwas nie Erlebtes! Ein Füreinander auf Augenhöhe, ich bin jetzt endlich angekommen."

Promi-Gäste bei Hochzeit von Deborah Müller: Wer war geladen?

Unter den 175 Gästen fanden sich einige prominente Gesichter wieder. Beispielsweise erwiesen die Schauspieler Dionne Wudu, Carolin Henseler und Julia Gruber dem Brautpaar die Ehre. Gruber meinte: "Ich war schon auf mehreren Hochzeiten eingeladen, aber diese werde ich für immer in Erinnerung behalten! Debby und ich sind beide Energiebündel, nehmen uns selbst nicht so ernst, haben den gleichen Humor und vor allem das Herz am rechten Fleck." Auch waren Josefine Bressel, Ben Blaskovic, Andreas Borcherding mit Ehefrau Dimitra und Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz zu Gast. Munz resümierte: "Was für eine Traumhochzeit voller Liebe, Lachen, Action und Spaß! Ich finde, Debby und Ollie sind wie geschaffen füreinander."

Stefan von Heyden, Dionne Wudu, Bernd Heppel, Julia Gruber oder auch Axel Munz waren auf der Hochzeit als Gäste geladen. © privat

Debbys Schauspiel-Kollegin Thamara Barth – die beiden sind seit vielen Jahren gut befreundet – fügte hinzu: "Magie im Schloss! Für mich ist diese Trauung der schönste Beweis, dass Märchen wahr werden können." Auch die anderen Gäste machten diese herzerwärmende Beobachtung.