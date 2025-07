Traumhochzeit auf Sizilien: Stings Tochter feiert drei Tage lang

Fuschia Kate Sumner, die älteste Tochter von Sting, hat auf Sizilien ihren langjährigen Partner Max Wright geheiratet. Drei Tage lang wurde ausgelassen gefeiert - mit Familie, Freunden und prominenten Gästen. Ein Highlight: die emotionale Rede ihres Vaters.

Stings (73) älteste Tochter Fuschia Kate Sumner (43) hat ihren langjährigen Partner, Kreativdirektor Max Wright, auf der italienischen Insel Sizilien geheiratet. Drei Tage lang feierte das Paar mit Familie und Freunden. Wie die berichtet, hielt der stolze Brautvater eine Rede auf dem Empfang, die die Gäste als herzlich und lustig beschrieben. Der britische Sänger scherzte, er habe bei der ersten Begegnung nicht gewusst, was er von Wright halten solle, habe aber schnell gemerkt, dass er ein "sympathischer Kerl" sei.

Fuschia Kate Sumner, die als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet, bezeichnete die Feier als "die drei lustigsten Tage unseres Lebens". Das Fest begann am Freitag in der Stadt Noto - einem der Drehorte für die zweite Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus". Zu den anwesenden Familienmitgliedern zählten neben Sting und seiner Frau Trudie Styler (71) auch Kates Geschwister. Ihr Bruder Joe Sumner (48) ist Musiker und unterhielt die Gäste mit seinem Gitarrenspiel. Zudem war natürlich der einjährige Sohn des Brautpaares mit von der Partie.

Schwester und Trauzeugin schwärmt: "Die schönste Braut"

Die Braut teilte eine Reihe von Fotos und Videos von der Hochzeit. "Wir haben es geschafft!", verkündete sie zu einem nächtlichen Pärchen-Selfie am Strand. "Hochzeits-Spam kommt, sobald wir mindestens 12 Stunden geschlafen haben."

Zu ihrer Hochzeitszeremonie trug Sumner ein schulterfreies Tüllkleid mit ihren aufgestickten Initialen. Der Bräutigam war in einem grauen Anzug zu sehen. Weitere Fotos zeigen die Gäste am Vorabend der Zeremonie bei einem gemeinsamen Essen. Auf einem Schnappschuss steht das Paar mit seinem Sohn im Arm, während Freunde und Familie sie am Ufer umringen und ein Feuerwerk betrachten. Auch Kates Halbschwester Mickey teilte einige Aufnahmen . "Die schönste Braut", schwärmte Mickey, die auch Trauzeugin war.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach der dreitägigen Sause will sich das Brautpaar nun Flitterwochen "auf oder nahe Sizilien" gönnen - inklusive Kind, wie die Braut ebenfalls via Instagram verriet. Die kleine Familie wolle am Meer ausspannen und gutes Essen genießen.

Stings große Familie

Fuschia Kate Sumner stammt aus Stings erster Ehe mit der nordirischen Schauspielerin Frances Tomelty (76), mit der er auch Sohn Joe bekam. Außerdem ist der Sänger Vater von vier weiteren Kindern, die er mit seiner zweiten Ehefrau Trudie Styler hat: Mickey (41), Jake (40), Eliot (34) und Giacomo (29).