"Traum wahr geworden": Chris Hemsworth trifft Arnie zufällig im Gym

Besondere Begegnung in São Paulo: Chris Hemsworth und Arnold Schwarzenegger sind sich zufällig in einem Fitnessstudio begegnet. Für den Thor-Darsteller ging damit ein Traum in Erfüllung.

19. Juni 2023 - 16:20 Uhr | (smi/spot)

Chris Hemsworth (l.) traf Vorbild Arnold Schwarzenegger. © imago images/AAP / AdMedia/ImageCollect

Netflix hatte am Wochenende zum Fan-Event Tudum in São Paulo eingeladen. Die Promidichte in der größten Stadt Brasiliens war dementsprechend groß. In einem Fitnessstudio vor Ort kam es zu einem ganz besonderen Zufallstreffen. Chris Hemsworth (39) lief niemand Geringerem als Arnold Schwarzenegger (75) in die Arme. "Man weiß nie, wem man im Fitnessstudio begegnet! Was für ein Traum, mit dem einzigartigen Arnold Schwarzenegger zu trainieren", Dazu postete der "Thor"-Mime ein Beweisbild. Nicht aus dem Studio, sondern offenbar danach, vor tropischer Kulisse. Arnold Schwarzenegger kommentierte das Foto mit Kennerblick. "Schau mal, wie aufgepumpt du bist", schrieb der "Terminator"-Star. "Die Deltamuskeln. Der Trizeps". Eifersüchtige Kommentare bei Instagram Auch Chris' Bruder Luke Hemsworth (42) ließ einen Kommentar da. "Ich bin ganz offiziell eifersüchtig", so der Australier, der wie sein kleiner Bruder als Schauspieler aktiv ist, wenn auch weniger erfolgreich. "Super eifersüchtig" ist auch Tennis-Legende Serena Williams (41), die den Post ebenfalls kommentierte. "Es war wie ein wahr gewordener Traum", schwärmte Chris Hemsworth später über das Treffen. "Für die anderen Besucher des Gyms muss der Anblick von Thor und Terminator surreal gewesen sein", scherzte er weiter. Schwarzenegger sei so "großzügig und freundlich" gewesen, wie er es sich erhofft hatte. Hemsworth und Schwarzenegger drehten separat für Netflix Arnold Schwarzenegger postete übrigens ein ganz ähnliches Bild auf seinem . "Erst gehen wir pumpen, dann pumpen wir die tollen Fans in Brasilien auf", schrieb der Gouvernator. Begegnet sind sich der Australier und der Österreicher bisher noch nie, obwohl sie für Netflix in einem Promo-Video auftraten. Doch jeder drehte für sich in einem anderen Land vor einem Green Screen, wie Hemsworth "People" verriet. Chris Hemsworth warb beim Tudum-Event in Brasilien für seinen neuen Netflix-Film "Tyler Rake: Extraction 2", der am 16. Juni beim Streamingdienst gestartet ist. Arnold Schwarzenegger machte Promo für "Fubar". Das Seriendebüt des Megastars läuft seit Ende Mai bei Netflix. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de