Trauer um "Vader Abraham" Pierre Kartner: Der "Das Lied der Schlümpfe"-Komponist ist tot

Pierre Kartner, besser bekannt als "Vader Abraham", ist tot. Der niederländische Musiker und Komponist ist mit 87 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilt.

Kinder auf der ganzen Welt können auch heute noch "Das Lied der Schlümpfe" mitsingen. 1977 komponierte Pierre Kartner den Song für die kleinen Fabelwesen und erlangte dadurch Weltruhm. Jetzt ist "Vader Abraham", wie sein Künstlername lautete, gestorben.

Familie bestätigt: "Vader Abraham" ist tot

Wie " " berichtet, hat die Familie des niederländischen Sängers den Tod bestätigt. Demnach soll er am Dienstag (8. November) im Alter von 87 Jahren in Breda verstorben sein. Zu den Umständen seines Ablebens haben die Hinterbliebenen keine Angaben gemacht. Er hinterlässt seine Ehefrau Annie und den gemeinsamen Sohn Walter.

Karriere von Pierre Kartner: So entstand "Vader Abraham"

Bereits in Kindertagen entdeckte Petrus Antonius Laurentius Kartner, wie der bürgerliche Name von Pierre Kartner lautete, seine Leidenschaft für die Musik und die Bühne. Im Alter von acht Jahren nahm er an einem Gesangswettbewerb teil und brachte sich selbst das Gitarrenspiel bei.

Doch die große Karriere als Musiker sollte noch lange auf sich warten lassen. Nach der Schulzeit machte er eine Ausbildung zum Konditor, ging zum Militär, führte später einen Imbissstand und arbeitete in einer Süßwarenfabrik. Währenddessen versuchte der Sänger unter dem Namen Pierre erste Solo-Projekte umzusetzen. Doch erst 1973 schaffte er mit "Vater Abraham hatte sieben Söhne" seinen großen Durchbruch.

1977 folgte dann sein wohl größter Hit mit "Das Lied der Schlümpfe". Als "Vader Abraham" sang er das Lied in mehrere Sprachen ein, es wurde ein weltweiter Hit. Sogar in Mexiko trat Pierre Kartner mit seinem Schlümpfe-Lied auf.

Niederländischen Medien zufolge soll der Sänger bereits am Freitagmorgen beigesetzt worden sein.