Trauer um "Sopranos"-Star: Paul Herman mit 76 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Paul Herman ist tot. Der aus zahlreichen Gangsterfilmen bekannte "Sopranos"-Star wurde 76 Jahre alt.

Der US-Schauspieler Paul Herman (1946-2022) ist tot. Der Star aus der Erfolgsserie "Die Sopranos" wurde 76 Jahre alt. Das bestätigte sein langjähriger Schauspielkollege Michael Imperioli (56) . Zu einem Foto von Herman schrieb er: "Unser Freund und Kollege Paul Herman ist von uns gegangen". Er sei "ein toller Kerl", "erstklassiger Geschichtenerzähler" und "verdammt guter Schauspieler" gewesen. , sei Herman am 29. März gestorben - seinem Geburtstag. Die Todesursache sei nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Paulie wohnte in den letzten Jahren bei mir um die Ecke und ich bin froh, dass wir noch einige Zeit miteinander verbringen konnten, bevor er uns verließ", erklärte Michael Imperioli. "Ich werde ihn vermissen." Paul Herman spielte in "Die Sopranos" die Nebenrolle des Peter "Beansie" Gaeta. Imperioli feierte 1999 mit der Serie seinen Durchbruch. Er verkörperte bis 2007 Mafioso Christopher Moltisanti.

Aus "Good Fellas" bekannt

Paul Herman war nicht nur in "Die Sopranos" zu sehen, sondern auch in zahlreichen Gangsterfilmen. So hatte er kleinere Rollen in "Die Farbe des Geldes" (1986), "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" (1990) und "Casino" (1995). Zudem war er unter anderem in "Crazy Heart" (2009), "Silver Linings" (2012) und zuletzt in "The Irishman" (2019) mit von der Partie.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert