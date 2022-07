Trauer um "Prince Charming"-Finalist Dominic Smith

Vor einem Jahr hatte Dominic Smith seinen Followern mitgeteilt, dass es ihm seit einigen Wochen nicht gut gehe. Sein letzter Post vor einem Monat verströmte wieder Hoffnung. Jetzt ist der "Prince Charming"-Teilnehmer tot.

Dominic Smith ist tot. Wie der offizielle Instagram-Account der RTL-Show "Prince Charming" mitteilt, ist der Kandidat der ersten Staffel gestorben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Uns fehlen die Worte", . "Unser gesamtes Mitgefühl gilt Dominics Familie und seinen Freund:innen." Der Tod des 33-Jährigen wurde demnach von dessen Management bestätigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Es ging ihm schon lange schlecht

Die Todesursache ist nicht bekannt, allerdings ging es dem Reality-TV-Kandidaten schon länger nicht gut. Im August 2021 , dass es ihm "seit ein paar Wochen nicht wirklich gut" gehe und er für eine Weile offline gehen würde. Er sei aber positiv gestimmt, dass bald alles wieder beim Alten sein werde.

Der war Anfang Juni abgesetzt worden. Vom Warnemünder Strand aus postete er nachdenkliche und zuversichtliche Zeilen über das Leben. Er spüre wieder "tiefe Verbundenheit sowie Dankbarkeit für das Leben hier auf diesem Planeten. Verbundenheit, die mir Hoffnung gibt, weiter zu machen. Dankbarkeit, für all die kleinen schönen Momente, die ich erleben durfte und noch erleben möchte. Ich blicke nach vorne und gebe nicht auf!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die "Prince Charming"-Familie trauert

Unter seinem letzten Post finden sich zahlreiche Kommentare von schockierten Weggefährten. Sam Dylan (31), ebenfalls Teilnehmer der ersten Staffel, schreibt: "Ich kann es einfach nicht glauben, ich werde dich immer so in Erinnerung behalten wie du warst." Alexander Schäfer, der Prince Charming der zweiten Staffel, schreibt: "Ich hoffe dir geht es gut dort wo du jetzt bist." In ihren Stories trauerten auch Nicolas Puschmann (31), der Prince Charming der ersten Staffel, und Martin Angelo (28) mit anteilnehmenden Worten.

Smith hatte 2019 an der ersten Staffel von "Prince Charming" teilgenommen und ist Zweiter geworden. 2020 war er in der Sendung "Couple Challenge" zu sehen.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111