Trauer um Peter Sattmann: Schauspielkollegin Simone Thomalla verabschiedet sich

"Wieder ist ein Guter gegangen", findet Katerina Jacob, Simone Thomalla wünscht "Gute Reise": Schauspielkollegen trauern um den verstorbenen Peter Sattmann.

Die deutsche Filmszene trauert um Peter Sattmann (1947-2025). Der Schauspieler starb am 25. Dezember, nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag. Dies berichtete unter anderem die -Zeitung unter Berufung auf einen Sprecher von Sattmanns Künstleragentur.

Simone Thomalla wünscht "Gute Reise"

Simone Thomalla (60) würdigt den verstorbenen Kollegen . In einer Story postete sie ein Schwarz-Weiß-Bild von Peter Sattmann mit dessen Lebensdaten. "Gute Reise lieber Peter", schrieb sie unter das Foto.

Peter Sattmann stand mit Simone Thomalla für acht Folgen der Serie "Frühling" vor der Kamera. Die ehemalige "Tatort"-Kommissarin verkörpert darin die Dorfhelferin Katja Baumann. Sattmann spielte in der ZDF-Reihe den Klinikleiter Prof. Dr. Gabriel.

"Wieder ist ein Guter gegangen": Katerina Jacob trauert um Peter Sattmann

Katerina Jacob (67) ist ebenfalls entsetzt über den Tod des Kollegen. "Was ist denn im Moment los? Wieder ist ein Guter gegangen", fragte sie sich auf Facebook. Um Weihnachten waren mit Sänger Chris Rea (1951-2025) und Uwe Kokisch (1944-2025) gleich mehrere Stars verstorben.

"RIP lieber Peter Sattmann. Was hatten wir für einen Spaß", schrieb Katerina Jacob außerdem. Die vor allem aus "Der Bulle von Tölz" bekannte Darstellerin veröffentlichte dazu ein Bild aus einem gemeinsamen Film, das sie beim Angeln zeigt.

Katerina Jacob und Peter Sattmann drehten zusammen "Mord in bester Gesellschaft: Der süße Duft des Bösen" und die Utta-Danella-Verfilmung "Schokolade im Sommer", beides im Jahr 2009.

Peter Sattmann: Theater, Film und viel TV

Peter Sattmann wurde am 26. Dezember 1947 im sächsischen Zwickau geboren. Seine Ausbildung absolvierte er an der Neuen Schauspielschule München, bevor er in den 1970er Jahren die Theaterbühnen der Republik eroberte. Sattmann spielte viele Jahre unter Claus Peymann (1937-2025) am Theater in Stuttgart und Bochum.

Doch Sattmann blieb nicht nur dem Theater treu. Einem Millionenpublikum wurde er durch seine immense Präsenz im deutschen Fernsehen bekannt. In seiner jahrzehntelangen Karriere wirkte er in mehr als 180 Film- und Fernsehproduktionen mit. Sein Schauspiel zeichnete sich stets durch tiefe Emotionalität, große Authentizität und eine unverwechselbare Präsenz aus.

Sattmann war ein gern gesehener Gast in den großen Reihen des deutschen Fernsehens. Zu seinen bekanntesten Stationen gehören zahlreiche Auftritte im "Tatort", oder "Das Traumschiff", wo er zuletzt 2019 in der Episode "Sambia" zu sehen war.

Peter Sattmann hinterlässt drei Kinder von drei verschiedenen Frauen. Aus einer früheren Beziehung stammt seine Tochter Katrin Sattmann (*1970). In den 1990er Jahren war er mit Schauspielkollegin Katja Riemann (62) liiert, sie ließen sich auf Mauritius von einem indischen Priester trauen. Aus der Beziehung ging die gemeinsame Tochter Paula (32) hervor, die unter anderem als Regisseurin tätig ist.