Trauer um Ozzy Osbourne: Tochter Kelly teilt besonderen Moment

Wenige Tage nach dem Tod der Metal-Ikone Ozzy Osbourne erinnert sich seine Tochter Kelly an einen berührenden Moment mit ihrem Vater.

Ozzy Osbournes (1948-2025) überraschender Tod hat viele Menschen erschüttert. Seine Tochter Kelly Osbourne (40), die sich zuletzt schon von ihrem "besten Freund" verabschiedet hatte, hat jetzt in einen besonderen Moment geteilt, den sie einst mit ihrem Vater erlebt hat.

"Ich liebe dich mehr"

Kelly Osbourne repostet in ihrer Story einen Ausschnitt aus der Reality-Serie "Ozzy & Jack's World Detour", den . "Einer der besten Ozzy-Momente überhaupt", steht über dem kurzen Clip. Ozzy Osbourne steigt in dem Video in ein Wohnmobil, in dem auch seine Tochter Kelly sitzt.

"Morgen! Ich habe dieses Lied im Kopf, ich muss es dir vorspielen", sagt sie zu ihrem Vater und macht "Paradise" von George Ezra an. Kelly singt mit und nach wenigen Augenblicken beginnen der "Prince of Darkness" und seine Tochter gemeinsam auf den Sitzen zur Musik zu tanzen. "Ich liebe dich", sagt Kelly zu ihrem Vater. Der antwortet: "Ich liebe dich mehr."

In einer Instagram-Story erinnerte sie sich schon kürzlich mit einem Songtext an ihren Vater. "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren", zitierte sie Black Sabbaths Lied "Changes" mit kleinen Änderungen. Der Song hat für sie eine besondere Bedeutung, sie veröffentlichte im Jahr 2003 gemeinsam mit ihrem Vater eine Duett-Fassung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ozzy Osbourne wurde 76 Jahre alt. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist. Er war bei seiner Familie und umgeben von Liebe", schrieben die Angehörigen der legendären Metal- und .