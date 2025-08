Trauer um Ozzy Osbourne: Sohn Jack bricht sein Schweigen

Zwei Wochen nach Ozzy Osbournes Tod nimmt Sohn Jack mit einem emotionalen Statement auf Instagram Abschied. Er findet rührende Worte für seinen verstorbenen Vater.

Zwei Wochen nach dem Tod seines berühmten Vaters äußert sich Jack Osbourne (39) erstmals öffentlich. nimmt der Sohn von Rocklegende Ozzy Osbourne (1948-2025) und Sharon Osbourne (72) Abschied mit bewegenden Worten über Liebe, Dankbarkeit und ein wildes Leben.

"Ich wollte seit dem Tod meines Vaters eigentlich nichts posten. Mein Herz hat einfach zu sehr geschmerzt", schreibt der 39-Jährige zu einer knapp dreiminütigen Videocollage aus zahlreichen gemeinsamen Fotos und Clips mit Vater Ozzy. "Ich halte es kurz - er hasste lange, ausschweifende Reden."

Jack Osbourne nach Ozzys Tod "voller Trauer und Schmerz"

Ozzy Osbourne, der als Sänger von Black Sabbath Musikgeschichte schrieb und später als schillernde TV-Persönlichkeit Kultstatus erlangte, starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. "Er war so vieles für so viele Menschen, aber ich hatte das Glück und den Segen, zu einer sehr kleinen Gruppe zu gehören, die ihn 'Dad' nennen durfte", schreibt Jack. "Mein Herz ist voller Trauer und Schmerz, aber auch voller Liebe und Dankbarkeit."

Der 39-Jährige hat ausgerechnet, wie viel Zeit er mit seinem Vater verbringen durfte: "Ich habe 14.501 Tage bekommen und ich weiß, was das für ein großes Geschenk ist", so der trauernde Sohn.

Zum Schluss teilt Jack Osbourne ein Zitat des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson, ein Sinnbild für das ungezähmte Leben seines Vaters: "Das Leben sollte keine Reise zum Grab sein, die mit dem Vorsatz angetreten wird, in einem schönen und gut erhaltenen Körper anzukommen. Im Gegenteil, man sollte mit blockierten Rädern in einer Rauchwolke ins Ziel schleudern, vollkommen verbraucht, total am Ende und laut ausrufen: 'Wow! Was für ein Trip!"

Dazu schreibt Jack abschließend: "Das war mein Vater. Er hat gelebt und sein Leben voll ausgekostet. Ich liebe dich, Dad."

Todesursache war Herzstillstand

Vor knapp einer Woche, am 31. Juli, wurde Ozzy Osbourne im Beisein seiner Familie und zahlreichen Stars beigesetzt. Erst am 5. August wurde öffentlich, woran der Black-Sabbath-Frontmann am 22. Juli gestorben war: Die Todesursache lautet Medienberichten zufolge "Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts".