Trauer um Michael Mendl: Schauspieler stirbt mit 82 Jahren

Trauer um Michael Mendl. Der bekannte Charakterdarsteller ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Gleich mehrfach war Mendl in den vergangenen Jahren an Krebs erkrankt.

Michael Mendl (1944-2026) ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 82 Jahren, unter Berufung auf seine Agentin berichtet. Die Familie ließ demnach mitteilen, Mendl sei "friedlich eingeschlafen". Eine Todesursache wird in dem Bericht nicht genannt.

Drei Krebserkrankungen lagen hinter ihm

Michael Mendl zählte zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Er hat in vielen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, darunter "Karol Wojtyla" (2006), "Der Untergang" (2004) und "Im Schatten der Macht" (2003). 2004 wurde er für seine Darstellung des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. 2024 erhielt er den Götz-George-Preis.

Mendl hatte in den vergangenen Jahren unter schweren gesundheitlichen Problemen zu leiden. So wurde 2024 bei ihm Hautkrebs festgestellt. Er musste sich einer Operation am Ohr unterziehen, wie sein Management 2025 .

Es war nicht das erste Mal, dass bei Mendl eine Krebs-Erkrankung festgestellt wurde. 2024 erzählte er : "Ich hatte zweimal Krebs - Speiseröhre 2007 und Darm 2012." Diagnosen, die er erstaunlich gelassen hinnahm: "Ich habe meinen Krebs geliebt", betonte er sogar. Denn: "Er ist Teil meines Körpers gewesen, ich konnte ihn nicht amputieren", erzählt er.