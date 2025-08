Trauer um Frank Mill: "Ein feiner Fußballer und ein Schlitzohr"

Der deutsche Fußball trauert um ein Schlitzohr, einen Helden und einen Freund. Unter anderem sein Co-Weltmeister Rudi Völler und sein Sturmpartner Norbert Dickel werden ihn vermissen.

Frank Mill (1958-2025), ehemaliger Fußballprofi und Weltmeister von 1990, ist tot. Wie , sei der frühere Nationalspieler an den Folgen eines Herzinfarkts im Alter von 67 Jahren gestorben. Bereits in den ersten Stunden nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht haben sich zahlreiche Stimmen aus dem deutschen Fußball gemeldet, um sich zu verabschieden.

"Frank Mill war ein echter Teamplayer"

Der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der 1990 an der Seite Mills in Italien den Weltmeistertitel holte, zeigt sich "schockiert" über die Nachricht. "Neben Franz Beckenbauer und Andy Brehme wird uns jetzt ein weiterer Weltmeister von 1990 für immer fehlen", wird er . Mill sei "ein echter Teamplayer" gewesen, "der mit seiner guten Laune und seinem Humor zum wunderbaren Mannschaftsgeist und dieser großartigen Zeit damals in Italien beigetragen hat. Er war ein feiner Fußballer und ein Schlitzohr im positivsten Sinne auf und neben dem Platz. Wir werden ihn vermissen."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigt sich ebenso "tieftraurig und bestürzt über den viel zu frühen Tod unseres Weltmeisters Frank Mill". Jener habe sich niemals als Weltmeister gesehen, was Neuendorf zufolge ein "Ausdruck seiner Bescheidenheit und Bodenständigkeit" gewesen sei. "Auch wegen dieser Charakterzüge neben all seinen fußballerischen Fähigkeiten, wegen seiner Freundlichkeit und Herzlichkeit war er überall geschätzt und hoch angesehen."

Abschied von einer Rot-Weiss-Legende

Der Klub Rot-Weiss Essen trauert unterdessen um seinen einstigen Stürmer. "Der gebürtige Essener ist in der Nacht von Montag, 4. August, auf Dienstag, 5. August, an den Folgen eines schweren Herzinfarktes verstorben. Er wurde nur 67 Jahre alt", heißt es im beigefügten Kommentar. Die "Legende" Mill, die 165 Profispiele für Rot-Weiss bestritten und dabei 90 Tore erzielt habe, solle in Frieden ruhen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ruhe in Frieden, Frank Mill", kondoliert auch . "Wie wir heute morgen leider erfahren mussten, ist unser ehemaliger Spieler und Manager im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben." Man sei "in Gedanken bei Franks Familie & allen, die ihm nahestanden".

Die Borussia von Mill, der fünf Jahre für den Verein auflief und Angaben des Klubs zufolge in 187 Spielen 85 Tore schoss. "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und wünschen ihr viel Kraft in dieser schwierigen Zeit", teilt der Klub mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für Eintracht Frankfurt stand Mill zwar nicht auf dem Platz, aber auch bei der SGE tut man sein Beileid kund. "Ruhe in Frieden, Frank Mill! Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft - die Eintracht ist in Gedanken bei euch", .

"Fränkie war ein Schlitzohr auf dem Rasen"

"Unsere Gedanken sind bei Frank Mills Familie und bei seinen Angehörigen. Borussia Dortmund trauert um einen großen Spieler der 80er- und 90er-Jahre", sagt Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung, in einem Nachruf . "Fränkie war ein Schlitzohr auf dem Rasen und ein wunderbarer Gesprächspartner außerhalb des Spielfelds."

BVB-Präsident Dr. Reinhold Lunow erklärt: "Er war einer meiner Helden und in den vergangenen Jahren ein gern gesehener Gast in unserem Stadion. Ohne Frank Mill wäre Borussia Dortmund 1989 nicht Pokalsieger geworden und würde heute nicht da stehen, wo wir stehen." Norbert Dickel, Mills ehemaliger und langjähriger Sturmpartner, zeigt sich "sehr, sehr traurig". Er habe "einen guten Freund verloren". Die beiden hätten "so viel gemeinsam erlebt, hatten immer einen engen Draht und gerne über alte Zeiten geredet".