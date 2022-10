Trauer um Fabrizio Cereghini: Münchner Kult-Wirt ist tot

Mit 71 Jahren ist Fabrizio Cereghini gestorben. Der legendäre Gastronom, bei dem die Münchner Society ein- und ausging, soll einem Herzinfarkt erlegen sein.

Mit seinem Münchner Lokal "Romagna Antica" erschuf Fabrizio Cereghini das Vorbild zum deutschen Kinoklassiker "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief", bewirtete die Schönen und Reichen der Münchner Schickeria. Im Alter von 71 Jahren ist der Gastronom und Wirt nun gestorben.

Mit 71 Jahren: Münchner Kult-Wirt Fabrizio Cereghini ist gestorben

Wie die " " berichtet, soll Fabrizio Cereghini bereits am 14. Oktober an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben sein. "In meinen Armen verstorben, bleibst Du immer in meinem Herzen. Und wird Dich der Teufel noch aus der Hölle jagen, um Frieden zu haben. Liebe Dich", zitiert das Blatt aus einem Instagram-Post von Cereghinis Ehefrau Sabine, der inzwischen nicht mehr sichtbar ist.

Nina Eichinger trauert: "Fabrizio war ein Familienfreund"

Auch Promi-Freunde trauern um den Münchner Kult-Wirt. Nina Eichinger, deren verstorbener Vater Bernd ein Freund von Fabrizio Cereghini war, sagt zu "Bild": Ich bin wahnsinnig traurig. Fabrizio war ein Familienfreund. Und ein Gastwirt der alten Schule: treu, diskret, herzlich, aber nie aufdringlich. Mal muffelig, mal charmant, einfach immer authentisch. Sein erstes Restaurant war für meinen Vater ein Wohnzimmer, ein zweites Zuhause."

In seinem Kultlokal "Romagna Antica" empfing Fabrizio Cereghini Stars wie Rainer Werner Fassbinder, Helmut Dietl und Bernd Eichinger. 2007 eröffnete er das Restaurant "Rossini", ebenfalls in München.