Trauer in der Modewelt: Ex-Strenesse-Eigentümer in Münchner Klinik gestorben

Die deutsche Modebranche trauert um Gerd Strehle. Der langjährige Chef und ehemalige Eigentümer des Modelabels Strenesse starb im Alter von 85 Jahren in München. Jahrelang hatte er gegen Krebs gekämpft.

Gerd Strehle ist tot. Der ehemalige Eigentümer und langjährige Vorstandschef des Modelabels Strenesse starb am Samstagabend in einer Münchner Klinik. Er wurde 85 Jahre alt. Wie "Bild" berichtet, bestätigte sein Sohn Luca Strehle den Tod. Die Familie sei in seinen letzten Stunden bei ihm gewesen.

Gerd Strehle machte Strenesse zur internationalen Modemarke

"Mein Vater ist friedlich eingeschlafen. Seine Familie war bei ihm", sagt sein Sohn Luca Strehle (51) zu "Bild". Über die lange Krankheit seines Vaters berichtet er: "Papa hat viele Jahre tapfer gegen Krebs gekämpft. Er hat sich nach außen nichts anmerken lassen, aber es ist eine tückische, kräftezehrende Krankheit, die auch metastasiert."

Gerd Strehle stieg 1972 in das Familienunternehmen ein, das seine Großeltern 1949 in Nördlingen gegründet hatten. Unter seiner Führung entwickelte sich Strenesse zu einer international bekannten deutschen Designermarke. Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Gabriele Strehle, die als Kreativdirektorin wirkte, prägte er den Aufstieg des Labels.

Luca Strehle und seine Ehefrau Anja trauern © BrauerPhotos/G.Nitschke

Mehrheitseigentümer des Unternehmens ist Marcus Sayn-Wittgenstein

Über Jahrzehnte verantwortete Strehle die kaufmännische und strategische Führung. Nach 45 Jahren an der Unternehmensspitze übergab er die Leitung an seinen Sohn Luca. Das Unternehmen geriet später in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Nach zwei Insolvenzen wurde der Geschäftsbetrieb Ende 2020 eingestellt. 2023 gingen die Markenrechte an die Münchner Brand House Production GmbH über. Mehrheitseigentümer des Unternehmens ist Marcus Sayn-Wittgenstein.

Gerd Strehle hinterlässt drei Kinder und seine Ehefrau

Auch wenn Strenesse längst nicht mehr im Familienbesitz ist, bleibt Gerd Strehles Name eng mit der Marke verbunden. Privat war er dreimal verheiratet. Zuletzt lebte er mit seiner dritten Ehefrau Gila zwischen München-Schwabing und Bad Wiessee am Tegernsee. Er hinterlässt drei Kinder: Sohn Luca und Tochter Viktoria aus erster Ehe sowie Tochter Clara aus seiner Verbindung mit Gabriele Strehle.

Die Familie bereitet nun den Abschied vor. Zur Beerdigung soll nur der engste Familienkreis kommen. Eine Trauerfeier ist auch für Freunde und Weggefährten geplant. "Wir haben noch kein Datum, wir möchten uns Zeit lassen. Die Beerdigung wird im kleinsten Familienkreis sein, zur Trauerfeier werden wir auch Freunde und Weggefährten einladen", sagt Luca Strehle zu "Bild".