Mit 82 Jahren ist Friedrich Christian "Mick" Flick gestorben. Der millionenschwere Unternehmer war der Schwager von Gloria von Thurn und Taxis.

Friedrich Christian "Mick" Flick ist tot: Der Multimillionär aus Rosenheim starb am Samstag (21. November) im Alter von 82 Jahren. Was ist über den Tod des Schwagers von Gloria von Thurn und Taxis bekannt?

Schwager von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist tot

Die Familie von "Mick" Flick hat bestätigt, dass der Kunstsammler und Investor an den Folgen eines Sturzes während eines Kuraufenthaltes gestorben sei. "Er hinterlässt das Andenken an ein Leben, das von bedeutenden Akten der Großzügigkeit als Stifter und Mäzen geprägt war – insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Kunst und der Förderung von Toleranz", teilen seine Hinterbliebenen mit.

Friedrich Christian Flick war mit dem Haus Thurn und Taxis verbandelt. Von 1985 bis 1993 war er mit Maya Felicitas Gräfin von Schönburg-Glauchau verheiratet. Die 2019 verstorbene Adlige war die Schwester von Gloria von Thurn und Taxis.

Friedrich Christian "Mick" Flick, Ex-Frau Maya Schönburg-Glauchau, Töchter Carlotta und Mira mit Gloria von Thurn und Taxis. © BrauerPhotos/S.Brauer

Auseinandersetzung mit Familie: Flicks Großvater scheffelte Vermögen während Nazi-Zeit

Flick, der im Schweizer Nobelkurort Gstaad lebte, stammte aus einer der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Sein Großvater Friedrich Flick hatte ein Kohle- und Stahl-Imperium aufgebaut und gerade während der Nazi-Zeit durch den Einsatz von Zwangsarbeitern ein riesiges Vermögen gemacht.

Als der in der Oberpfalz geborene Enkel 2003 seine weltbekannte Kollektion moderner Kunst der Bundeshauptstadt zusagte, brach ein Sturm der Entrüstung los. Die "Flick Collection" sei in Wahrheit eine "Göring Collection", der reiche Sammler wolle mit der Leihgabe das "Blutgeld" seiner Familie aus der Nazi-Zeit reinwaschen, kritisierte vor allem der Zentralrat der Juden.

"Die Ablehnung, die mir entgegenschlug, hat mich sehr bedrückt", sagte der distinguierte, weißhaarige Herr sehr viel später in einem seiner wenigen Interviews der "Berliner Morgenpost". "Gleichzeitig hat mich diese Konfrontation zur Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte gezwungen."

"Flick Collection": 2500 Werke mit Glanzstücken von Nauman, Giacometti und Baselitz

Gemeinsam mit der für die Berliner Museen zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz gab er die Erforschung der Flickschen NS-Vergangenheit in Auftrag, gründete in Potsdam eine Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und beteiligte sich mit fünf Millionen Euro an der Zwangsarbeiterstiftung.

Die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, teilte mit, die Zusammenarbeit habe eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer bedeutenden internationalen Sammlung der zeitgenössischen Kunst ermöglicht. Zudem sagte sie: "Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz trauert um einen leidenschaftlichen Kunstliebhaber."

Die insgesamt rund 2.500 Werke umfassende "Flick Collection" mit Glanzstücken etwa von Bruce Nauman, Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Martin Kippenberger war ein Touristenmagnet in Berlin.

Schlagzeilen über das anfängliche Playboy-Leben

Das anfängliche Playboy-Leben der Brüder "Mick" und "Muck" (Gert-Rudolf), der erbitterte Erbfolgekrieg in der Familie und der spätere Parteispendenskandal während der Ära seines Onkels Friedrich Karl Flick ("Flick-Affäre") sorgten für Schlagzeilen.

Zum Thema historische Verantwortung äußerte sich Flick nach Angaben seiner Familie einmal so: "Ich habe keine Schuld für das Verhalten meiner Vorväter, aber ich fühle eine Verantwortung, eine ganz besondere Verantwortung." Und weiter: "Diese Verantwortung trägt jeder Deutsche. Ich als Flick trage sie doppelt."