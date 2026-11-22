Elizabeth Herzogin in Bayern ist tot. Sie verstarb am Samstag im Alter von 85 Jahren auf dem Familienschloss im Chiemgau.

Elizabeth Herzogin in Bayern ist mit 85 Jahren gestorben. Sie hinterlässt Ehemann Max Herzog in Bayern und fünf gemeinsame Töchter.

Der deutsche Hochadel trauert um Elizabeth Herzogin in Bayern. Die 85-Jährige ist am Samstag zu Hause auf Schloss Wildenwart im Chiemgau gestorben.

Wittelsbacher geben bekannt: Elizabeth Herzogin in Bayern ist tot

Dies gab das ehemals regierende Haus Bayern auf seinem Instagram-Kanal bekannt. "S.K.H. Herzog Franz von Bayern gibt in tiefer Trauer bekannt, dass seine liebe Schwägerin I.K.H. Herzogin Elizabeth in Bayern am 21. November 2026 in Wildenwart im Kreise ihrer Familie von Gott heimgerufen wurde. In Liebe und Dankbarkeit nimmt die Familie Abschied", heißt es dort.

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Mit Ehemann Max Herzog in Bayern hatte sie fünf gemeinsame Töchter

Herzogin Elizabeth kam an Silvester 1940 in Schweden als Tochter des Diplomaten Graf Carl Ludwig Douglas auf die Welt. Im Januar 1967 heiratete sie Max Herzog in Bayern, den jüngeren Bruder von Hauschef Franz Herzog von Bayern (93), in der Hofkapelle der Münchner Residenz.

Zusammen hatte das Paar fünf Töchter. Sophie (verheiratet mit Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), Marie Caroline (Ex-Frau von Philipp Herzog von Württemberg), Helene, Elizabeth (verheiratet mit Unternehmer Daniel Terberger) und Anna (verheiratet mit Andreas Freiherr von Maltzan).

Herzogin Elizabeth lebte seit 1984 mit ihrem Mann auf dem Wittelsbacher Schloss Wildenwart. Dort schloss sie nun für immer die Augen.