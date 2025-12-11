Trauer bei "Dahoam is Dahoam": Heinrich Stadler ist gestorben

Große Trauer am Set von "Dahoam is Dahoam": Schauspieler Heinrich Stadler ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Produktion nimmt mit rührenden Worten Abschied.

Heinrich Stadler spielte 16 Jahre lang in "Dahaom is Dahoam" die Rolle "Lagerleiter Stadler". Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben.

In 136 Folgen "Dahoam is Dahoam" stand Heinrich Stadler als "Lagerleiter Stadler" vor der Kamera. Seit 2008 verkörperte er die Rolle mit viel Leidenschaft und spielte sich damit in die Herzen der Zuschauer. Jetzt müssen seine Fans Abschied nehmen. Der Schauspieler ist überraschend verstorben.

Trauer um "Lagerleiter Stadler"

Wie die Produktion von "Dahoam is Dahoam" via Facebook mitteilt, hat Heinrich Stadler Anfang Dezember seine Augen für immer geschlossen. "Am 03.12.25 ist unser lieber und langjähriger Kollege Heinrich Stadler verstorben, der als 'Stadler' in der Brauerei Kirchleitner fast zum Inventar gehörte und den alltäglichen Betrieb zwischen Kesseln und Büro mit seinem Spiel zum Leben erweckte", steht zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers geschrieben. "Unsere Gedanken und Wünsche sind bei seinen Lieben." Die Todesursache ist öffentlich nicht bekannt. Heinrich Stadler wurde 63 Jahre alt.

Er war nicht nur Schauspieler: Die Karriere von Heinrich Stadler

Heinrich Stadler begann seine Schauspiel-Karriere 2004 mit Auftritten im legendären "Komödienstadl". 2007 tauchte er erstmals in einer Folge "Dahoam is Dahoam" auf und ergatterte 2008 eine durchgehende Rolle. 16 Jahre spielte er die Rolle "Lagerleiter Stadler", zuletzt war er 2024 in der Serie zu sehen. Darüber hinaus spielte er auch in "Utta Danella" (2010) und "Daheim in den Bergen" (2024) mit.

Der TV-Star hatte neben der Schauspielerei noch eine weitere Leidenschaft. Heinrich Stadler war auch als Braumeister der Brauerei "Bräu im Moos" tätig und betrieb bis zu seinem Tod eine Vinothek.

Hermann Giefer, Bernhard Ulrich, Heinrich Stadler und Brigitte Walbrun am Set von "Dahoam is Dahoam". © imago/Manfred Siebinger

Freunde und Fans trauern um Star aus "Dahoam is Dahoam"

Auf Facebook drücken zahlreiche Zuschauer der BR-Serie ihre Anteilnahme aus. "Mein Beileid an die Angehörigen, er war doch noch gar nicht so alt", schreibt ein Fan in den Kommentaren.

Schauspieler und Autor Moses Wolff, der auch für die Abendzeitung schreibt, verabschiedet sich mit einem Instagram-Post von seinem Kollegen und Freund: "Ich erhebe mein Glas auf Dich, lieber Heinrich!"