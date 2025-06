Transparenter Look: Lila Grace Moss sorgt in Paris für Aufsehen

Lila Grace Moss tritt stilvoll in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Kate Moss: Bei der Pariser Fashion Week setzt das Nachwuchsmodel auf einen gewagten Look - und wird damit zum Hingucker.

Lila Grace Moss (22) sorgte bei der Fashion Week in Paris für Aufsehen. Am Dienstag besuchte die Tochter von Supermodel Kate Moss (51) die Herrenmodenschau von Saint Laurent - und zog in einem gewagten Look alle Blicke auf sich. Die 22-Jährige trug ein dunkles, transparentes Oberteil - ohne BH. Sie kombinierte das Outfit mit einem altrosafarbenen Rüschenrock und einem braunen Gürtel.

Den gewagten Look vervollständigte sie mit schlichten schwarzen High Heels. Ihre blonden Haare fielen in sanften Wellen über die Schultern und verdeckten dabei das Nötigste. Auch beim Make-up setzte Lila Moss auf Zurückhaltung: Nudefarbene Lippen und dezent geschminkte Augen rundeten ihren Look ab.

Lila Grace Moss tritt in die modischen Fußstapfen ihrer Mutter

Es ist nicht das erste Mal, dass Lila Grace Moss, die wie ihre berühmte Mutter als Model arbeitet, mit einem mutigen Look für Aufsehen sorgt. Ihr größtes Vorbild bleibt dabei: Mama Kate. verriet die 22-Jährige: "Es ist so lustig, weil ich ihre Outfits ständig kopiere. Ich trage immer Schwarz und Grau [...] und kleide mich wie sie."

Auch bei den Handtaschen greift sie gern ins elterliche Repertoire - bei den Schuhen hingegen muss sie unfreiwillig passen. "Ich kann ihr die Schuhe nicht klauen, das ist echt ärgerlich. Sie hat Größe 34 und ich 35, und das bereue ich am meisten", witzelte das britische Nachwuchsmodel.

Die gebürtige Londonerin Lila Moss stammt aus der Beziehung von Kate Moss und dem Zeitschriftenredakteur Jefferson Hack. Kurz nach der Geburt der Tochter trennten sich die beiden.