Transfeindlicher TV-Ausraster: Giulia Siegel muss eingreifen – Sender schweigt

Kaum ist die neue Reality-Show "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis" im TV und Stream gestartet, gibt es schon den ersten skandalösen Auftritt – und Giulia Siegel steckt mittendrin. Die Münchnerin hat allerdings nicht selbst für einen Eklat gesorgt, sondern versucht zu deeskalieren. Was ist passiert?

Der Montagabend steht bei Sat.1 aktuell ganz im Zeichen der Reality. Mit "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis" setzt der Sender auf trashige Unterhaltung – und liefert direkt einen skandalösen Ausraster. In der Show wird eine Promi-Kandidatin von einer Mitstreiterin transfeindlich beleidigt. Auf AZ-Anfrage reagiert Sat.1 verhalten.

Zoff in "Dschungel Divas" eskaliert

Mitten im kolumbianischen Dschungel kämpfen zehn mehr oder minder bekannte TV-Damen, darunter die Münchnerinnen Giulia Siegel und Ingrid Pavic, um einen Jackpot von maximal 200.000 Euro. Doch die Gewinnsumme wird für die Teilnehmerinnen schnell zur Nebensache, denn es knallt gewaltig. In der dritten Episode, die am 10. August im TV ausgestrahlt wird, kommt es zum Eklat. Dabei beginnt der Zoff recht harmlos.

Als die VIP-Kandidatinnen gemeinsam über ihr Budget sprechen, fällt Janina Youssefian ihrer Konkurrentin Jessica Delion mehrfach ins Wort. Die Quittung kommt sofort, denn die Ex-Affäre von Dieter Bohlen wird daraufhin von der Internetbekanntheit mit den Worten "Sei doch mal leise" angeblafft. Für Youssefian ist das offenbar zu viel und sie spricht eine Warnung aus: "Schrei mich nie wieder an." Delion will sich der Diskussion entziehen, stürmt davon und ruft genervt: "Halt deine Schnauze, Junge."

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Nach transfeindlichem Spruch: Giulia Siegel greift sofort ein

Dann eskaliert die Situation. Janina Youssefian entgegnet eiskalt: "Erst mal bist du ein Junge und nicht ich." Mit diesem Konter hat die 43-Jährige eine Grenze überschritten, denn Jessica Delion ist transgeschlechtlich. Die Influencerin spricht darüber öffentlich in den sozialen Medien. Die Betroffene sowie ihre Mitstreiterinnen reagieren schockiert. Vor allem Giulia Siegel konfrontiert die Bohlen-Ex: "Weißt du, was du gerade gesagt hast?" Youssefian ist sich keiner Schuld bewusst und versucht, sich rauszureden: "Wenn sie zu mir 'Junge' sagt, dann ist sie doch der Junge."

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Dass es sich bei der Aussage von Jessica Delion nicht um eine gezielte Beleidigung, sondern vielmehr um Alltagssprache handelt, will Janina Youssefian nicht einsehen. Giulia Siegel wird daraufhin deutlich: "Wie blöd bist du denn gerade? Das war das Allerletzte. Geh hin und entschuldige dich oder geh raus. Das geht nicht." Statt um Verzeihung zu bitten, versucht die Beschuldigte dem Team weiszumachen, sie habe ihre Aussage nicht transfeindlich gemeint, sondern lediglich auf eine Provokation reagiert. Jessica Delion lässt diese Ausrede nicht gelten und betont: "Du weißt ganz genau, was du sagst und was du tust."

Die Kandidatinnen von "Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis". © Joyn

Im Dschungelcamp: Janina Youssefian beleidigte Kandidatin rassistisch

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Janina Youssefian sich einen heftigen TV-Aussetzer geleistet hat. 2022 nahm die 43-Jährige am Dschungelcamp teil und traf dort auf Model Linda Nobat, die sie aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch beleidigte. "Geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst", sagte sie an die "Bachelor"-Bekanntheit gerichtet. RTL machte kurzen Prozess und schmiss Youssefian daraufhin sofort aus der Show.

Und wie reagiert Sat.1 auf den neuen Skandal in "Dschungel Divas?" Die AZ hat den Sender um Stellungnahme gebeten und wollte unter anderem wissen, wie man mit der transfeindlichen Aussage umgehe, warum Janina Youssefian nicht aus dem Format entfernt wurde und warum Sat.1 den Vorfall in der Sendung nicht eingeordnet hat. Joyn-Sendersprecher Christoph Körfer reagiert mit einem knappen Statement und erklärt: "Die Antworten auf den Konflikt zwischen Janina Youssefian und Jessica Delion gibt es in der neuen Folge 'Dschungel Divas' - ab Montag, 10. August, kostenlos auf Joyn abrufbar und um 22:15 Uhr in SAT.1."

Wie Sat.1 zu dem Vorfall steht, will der Sendersprecher damit (noch) nicht klarstellen. Ob es Konsequenzen für Janina Youssefian geben wird, bleibt bis zur nächsten Folge abzuwarten.